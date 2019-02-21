MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçim zaferi için kararlıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazete ve televizyon muhabirleriyle geleneksel sohbet toplantısında bir araya geldi. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

GÖNÜL İŞBİRLİĞİ: Yenikapı Ruhu, onun tamamlayıcı bir unsuru olarak Cumhur İttifakı ve arkasından Anayasa değişiklikleri ile halkoylaması daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde AK Parti ile MHP arasında bir gönül işbirliği söz konusu olmuştur. Bu hâlâ devam etmektedir.







YÜZDE 52'NİN ÜZERİ: Toplam belediye sayısı bin 389. İlan edilen belediye 851. Cumhur İttifakı 538'dir. Yani bir başka ifadeyle ittifak 30 büyükşehirin dışında ilçeleri de kapsamaktadır. MHP olarak 22 kadın ve 829 erkek adayımız belirlenmiştir. 31 Mart akşamında da Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni nasıl hayata geçirmişse yerel yönetimlerin önemini de dikkate alarak kalıcı ve istikrarlı bir nitelik kazanmasını sağlayacak güzel bir sonuç ve o sonuçla da bir zafer elde etmeye kararlıdır. 1 Nisandan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok daha güçlü uygulamalarını sağlamak amacıyla yüzde 52'nin üzerinde oy alacağımızı düşünmekteyiz.







'YILDIRIM' GİBİ ÇAKAR: Eğer isterlerse Ankara, İstanbul ve başka şehirler bizim de takvim uygun düşerse görüşülebilir. Aynen Yenikapı'daki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul' da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir miting İstanbul'da 'yıldırım' gibi çakar.

KEMALİSTLERE TEZGÂH: CHP İYİ Parti ve genelde Zillet İttifakı'nın özellikle kamuoyunda çok tartışılır hale gelmesi; bundan da CHP'nin Kemalist unsur taşıyan seçmen ve parti yöneticilerinin rahatsızlığının üstünü örtmek maksadıyla HDP tarafından kurulmuş bir tezgâhtır. Bu tezgâha düşmemek lazımdır.

MHP Lideri devlet Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması

DERVİŞ'İN SURETİ MASADA: 4 Temmuz 2002'de Başbakanlık Konutu'nda rahmetli Bülent Ecevit, oradakilere "Bu ekonomik krizi nasıl aşarız?" dedi. Türkiye'ye sipariş edilmiş olan Sayın Kemal Derviş de "Efendim yeni bir senaryoya ihtiyacımız var" dedi. Ecevit de "Ne gibi bir senaryo" diye sordu. Birisi de "Efendim onu doktorunuz bilir" dedi. Sonrasını biliyorsunuz. Rahmetli Ecevit'in hastane hayatı... Şimdi Kemal Derviş masada değil ama sureti masada gibi gözüküyor. Yeni yeni oyunlar, yeni yeni tezgâhlar. Adına Trump mı derseniz ne derseniz deyin bir şeyler oluyor Türkiye'de... O sebepten dolayı bazıları bu gibi konulara alet olmasın.

İHANET Mİ ART NİYET Mİ: Mersin'de Burhanettin Kocamaz Beyin 17.25 itibariyle isminin verilmemesi hali düşündürücüdür. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır veya Zillet İttifakı'nın farklı bir boyutu mu vardır? Bunları hep beraber göreceğiz.