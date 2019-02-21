Savcı 8 bin yıl hapis talep etti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı PKK'nın terör saldırısına ilişkin davadaki savcı mütalaasını verdi. Nihai karar öncesi mütalaada, 5 sanığın olayın asli faali konumunda, 21 sanığın ise bu eyleme yardım eden sıfatıyla sorumlu oldukları belirtildi. Mütalaada, 5 sanığın "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar verme" suçlarından 4 bin 819'ar yıldan 8 bin 358'er yıla kadar hapsi istendi. 21 sanık hakkında işlenen suça yardımda bulundukları iddiasıyla 3 bin 828'er yıldan 5 bin 317'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.