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Savcı 8 bin yıl hapis talep etti

’taki bombalı saldırıda 46 kişiyi katleden hainler hakkında mütalaa açıklandı. Savcı 26 sanık hakkında 4 bin 819’ar yıldan 8 bin 358’er yıla kadar hapis istedi

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Savcı 8 bin yıl hapis talep etti
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı PKK'nın terör saldırısına ilişkin davadaki savcı mütalaasını verdi. Nihai karar öncesi mütalaada, 5 sanığın olayın asli faali konumunda, 21 sanığın ise bu eyleme yardım eden sıfatıyla sorumlu oldukları belirtildi. Mütalaada, 5 sanığın "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar verme" suçlarından 4 bin 819'ar yıldan 8 bin 358'er yıla kadar hapsi istendi. 21 sanık hakkında işlenen suça yardımda bulundukları iddiasıyla 3 bin 828'er yıldan 5 bin 317'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
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Savcı 8 bin yıl hapis talep etti
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