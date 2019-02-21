Vatandaştan Beton Ekrem'e tokat gibi cevap

Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, seçilmesi halinde İstanbul genelinde istihdam oluşturacak, işsizlere iş imkanı sağlayacak 'kariyer merkezi' isimli bir proje vaadinde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN VAADİNE CEVAP: ERDOĞAN O DEDİĞİNİZİ 1996 YILINDA YAPTI

İmamoğlu'nun bu mesajına bir vatandaştan gelen cevap ise dikkat çekti. Tweete gelen cevapta vatandaş "Sayın Başkan adayı İBB'nin İSMEK adlı bir kurumu var 1996 yılında RT Erdoğan tarafından kurulan ve bu gün halen sizin yapacağım dediğiniz işi yapan!" ifadelerini kullandı.

İşte o tweetler:





BÜTÜN DÜNYADA MODEL OLARAK ALINAN KURUM: İSMEK

İSMEK İstanbul'da 39 ilçede, 239 eğitim merkezinde ve 670 branşta hizmet veren, bütün dünyada model olarak alınan bir kurum haline geldi.

2 MİLYON 600 BİN İSTANBULLU MEZUN OLDU

Bugüne kadar 2 milyon 600 binin üzerinde mezun veren İSMEK'te binlerce İstanbullu meslek edindi; bu yolla hem aile hem de şehir ekonomisine katkıda bulundu.