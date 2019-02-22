Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

CHP'nin iş bilmez yönetim anlayışına değil, hizmet siyasetine var mıyız? Yıllar yılı Muğla'yı bu CHP zihniyeti yönetti de ne yaptı? Muğla'ya 20 katrilyon lira yatırım yaptık. Önümüzdeki sene 4 bin kişi kapasiteli 3 yeni yurt daha açıyoruz.

Bu CHP'liler, ben kıraathane diyorum onlar kumarhane anlıyor. Bunlar yatıp kalkıp bunlarla uğraşıyor. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon destek verdik. Muğla'da imarı barışı ile 321 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.

Geçtiğimiz yıl Muğlamıza yerli ve yabancı 4,5 milyon turist geldi. Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak projeye bu yıl başlıyoruz.

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