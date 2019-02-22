Diyarbakır'da belediyeden önemli aktivite

HDP'li belediyeler döneminde yaklaşık 20 yıldır hizmetten yoksun bırakılan, gençlerinin kahve köşeleri ile sokak gösterilerine yönlendirilen Diyarbakır son iki yılda büyük bir değişim yaşadı. Parklar ve caddelerin yanı sıra belediye gençlere yönelikte önemli projeleri hayata geçirdi. Şüphesiz bunlardan en önemlisi Yeşil Kuşak projesi içerinde yer alan kaykay projesi oldu. Huzur ve güven ortamının hâkim olduğu Diyarbakır'da, yapılan kaykay pisti gençlerin ilgi odağı oldu.

80 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği içinde yeşil alanlar, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, meydanlar, fitnees aletleri ve dinlenme alanlarının yer aldığı Yeşil Kuşak'ta çocuk ile gençler için kaykay pisti oluşturdu. Bin metrekare alan üzerine inşa edilen kaykay pisti hizmet vermeye başladı. Şanlıurfa Yolu üzerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kavşağı'nda oluşturulan, yatay ve dikey engeller olmak üzere 3 farklı parkurun yer aldığı pist üniteleri montajlanarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Kaykay pistinin bulunduğu alana izleyici bankları da yerleştirildi. Kaykay pistinde patenleriyle çeşitli aerobik hareketler yaparak eğlenen gençler, yapılan hizmetten dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

AYDINLATMA SALINCAKLARI KURULDU

Yeşil Kuşak Projesinde birçok farklı çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez uygulanan aydınlatmalı salıncaklar kurdu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin karşısında kurulan salıncaklar, akşam saatlerinden itibaren rengârenk görüntüler oluşturuyor.