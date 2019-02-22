Öğrencilerden Binali Yıldırım'a sürpriz

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle selamladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

1,5 SAAT KALDI

Seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdüren Yıldırım, kanaat önderleri ve ilçenin önde gelenleri ile kahvaltı programının ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına geçti. Yıldırım, burada yaklaşık 1,5 saat kaldı.

ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

İlçe başkanlığının karşısındaki Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, buradan ayrılırken Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Binali Yıldırım da öğrencilere el salladı.