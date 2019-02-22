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Faciası’nda hayatını kaybedenler anıldı

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Struma Faciası’nda hayatını kaybedenler anıldı
İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkelerindeki zulüm ve Holokost'tan kaçan 768 Yahudi'nin bulunduğu "Struma" adlı geminin, 24 Şubat 1942'de Karadeniz'de batırılmasının yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Sarayburnu Limanı'nda düzenlenen anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva, Türk Yahudi cemaati mensupları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da yaptığı açıklamada Struma gemisinin batırılmasının 77'nci yılında, Holokost'tan kaçmak isterken gemide hayatını kaybedenlerin üzüntüyle anıldığını belirtti.
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Struma Faciası’nda hayatını kaybedenler anıldı
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