Yerli ve milli silahlara tam not

BUGÜN NELER OLDU

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın son gününde Mehmetçik adeta gövde gösterisi yaptı. Gerçek harple birebir örtüşen senaryoda Türkiye'yi temsil eden atmaca grubu, düşman ülke hedefini temsil eden şahin grubuna karşı amansız bir mücadele sergiledi.Tatbikatta Bayraktar SİHA ve İHA'lar, İKU'lar, ATAK helikopterleri, cirit füzeleri, UMTAS tanksavar füzeleri, Bora 12 keskin nişancı tüfeği, obüsler gibi yerli ve milli üretim askeri kazanımların soğuk hava koşullarındaki testleri de gerçekleştirilmiş oldu. Eksi 17 derecelik görev irtifasında uçan Bayraktar TB2 SİHA, soğuk ve zorlu hava koşullarında yaklaşık 5 kilometre uzaktaki hedefi 18 bin feet yükseklikten tam isabetle vurdu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars'taki tatbikatın katılımcılarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonu aracılığıyla hitap etti. Erdoğan, "Başarıyla devam eden bir süreç olduğunu az önce Milli Savunma Bakanımdan almış bulunuyorum. Gerek Milli Savunma Bakanıma, gerek Genelkurmay Başkanıma, kuvvet komutanlarımıza, subay, astsubay, er, erbaşlara, şahsım ve milletim adıma tebriklerimi gönderiyorum. Aramızda bulunan misafirlerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.