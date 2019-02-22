Yıldırım’dan Silivri’ye tren müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yerel seçim gezilerine Silivri'de devam etti. İlçenin yeni projelerle kalkınacağını belirten Yıldırım, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın önünde halka seslendi. Yıldırım şöyle dedi:Makamlar gelip geçicidir, önemli olan insanlıktır, önemli olan hoş bir sada bırakmaktır. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde çok güzel hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptık.Dolayısıyla Silivri'nin potansiyeli çok büyük. Tarım var, çiçekçilik var, sera var. Bütün bu imkanlar, köylerinde daha da geliştirilecek. Silivri'nin önemli konularından biri, yıllardır beklediğiniz hızlı tren. Onu da yapıyoruz. Silivri'den Edirne'ye hızlı tren yapılıyor.Eğer dertleri bilmiyorsanız, dermanını bulamazsınız. Dertlerinizi bilen kadrolar var. Volkan Yılmaz, dertleri biliyor, Silivri'yi de biliyor. Eminim ki en güzel hizmeti sizlere ekibiyle beraber yapacak. Yıldırım, Çatalca'da da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada da en önemli projenin hızlı tren olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:Hızlı trenin gittiği iller ve ilçeler otomatik olarak bir üst lige çıkıyor.Belgrad Mahallesi'nde bir proje düşüncesi var. 27 bin metrekarelik bir Ekoköy kuruluyor. Neler yapılacak? Ekosistem projede kamp alanı, festival alanı, spor alanı ve ekotarım olanı olacak. Çatalcalı kendisi ekip biçecek, gelen ziyaretçilere orada satacak.