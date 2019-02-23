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Başkan Erdoğan'dan sonrası için flaş mesaj

Başkan , ile Kanal D'nin ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken sonrası için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Trump ile olumlu bir ilişkiye sahip olduklarının altını çizen Erdoğan, seçimin ardından Washington'a bir ziyaret yapabileceğini ya da Trump'ın 'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 23:07
Başkan Erdoğan'dan 31 Mart sonrası için flaş mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP BENİ ABD'YE DAVET ETTİ"

ABD ile ilişkilere yönelik bir soru üzerine Erdoğan, "Sayın Trump ile olumlu bir ilişkiye bu noktada sahibiz. Bu da birçok sorunu daha kolay çözmemizi sağlıyor. Kendisinin (ABD'ye) bir daveti oldu. Ben de 'Önce ben sizi bekliyorum' dedim." şeklinde konştu.

"TRUMP DA GELEBİLİR"

Erdoğan, "31 Mart'tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump) Türkiye'ye bir ziyarette bulunabilir." dei.

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Başkan Erdoğan'dan 31 Mart sonrası için flaş mesaj
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