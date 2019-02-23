Başkan Erdoğan'dan 31 Mart sonrası için flaş mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP BENİ ABD'YE DAVET ETTİ"

ABD ile ilişkilere yönelik bir soru üzerine Erdoğan, "Sayın Trump ile olumlu bir ilişkiye bu noktada sahibiz. Bu da birçok sorunu daha kolay çözmemizi sağlıyor. Kendisinin (ABD'ye) bir daveti oldu. Ben de 'Önce ben sizi bekliyorum' dedim." şeklinde konştu.

"TRUMP DA GELEBİLİR"

Erdoğan, "31 Mart'tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump) Türkiye'ye bir ziyarette bulunabilir." dei.