İtirafçı mahrem abi inkârcıları ele verdi

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Konya'da Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın ekibinde Hava Harp Okulları'nda askerlerden sorumlu "müdür" pozisyonuna getirilen mahrem abisi P.H. (40) gözaltına alındıktan sonra itirafçı oldu. P.H., kendisine bağlı olan ve altındaki asker abileriyle görüşmeye gelen örgüt üyesi askerleri fotoğraflarıyla teşhis etti. P.H.'nin deşifre ettiği 80 isim arasındaki inkarcıların isimlerine SABAH ulaştı.Eski Kurmay Albay. Pa parmak izi Adil Öksüz'ün evindeki kitapta çıktı. İnkar etti. İitirafçı yalanladı.Hava Harp Okulu mahrem yönetiydi. 15 Temmuz gecesi saat 23.30'da örgüt üyeliren mesaj gönderdi. İtirafçı, kendisine de mesaj gönderdiğini söyledi.Hava Harp Okulu'nda yüzbaşıydı. 15 Temmuz gecesi İstanbul TRT baskınına gitti. Kostüm odasından sivil kıyafetlerle kaçan Ateşoğlu, FETÖ bağlantısını inkar etti. Ancak itirafçı, Ateşoğlu'yla kendisine bağlı M.G.'nin ilgilendiğini söylediHava Harp Okulu komutanı olan eski Tümgeneral Fethi Alpay, 15 TEmmuz başarısız olunca Moda Deniz Kulübü'nden kendini MAK timlerine senaryodan kaçırttı. İtirafçı, Alpay ile Genel Müdür konumunda olan C.Y.'nin görüştüğünü, ilk mahrem abisinin de Adil Öksüz olduğunu söyledi.