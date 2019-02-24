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Batmaz senetle ’dan villa almış!

Duruşmada 20 milyon liralık mal varlığını inkar eden ve eşinin manzaralı villa sahibi olduğu ortaya çıktı

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019
Batmaz senetle Boğaz’dan villa almış!
Darbe girişiminin kilit adamlarından Kemal Batmaz ve eşi Gonca Batmaz'ın mahkemede varlığını inkar ettikleri Beykoz'daki 1 milyon 400 bin dolarlık ( 7.5 milyon TL) villanın sahibi oldukları belgelendi. SABAH'ın ulaştığı belgeleri göre, Batmaz'ın İstanbul Beykoz'daki Beykonak Evleri A Blok'taki villa için 550 bin dolar nakit ödediği geri kalan bedel için de 170 bin'er dolarlık 5 senet yaptırdıkları tespit edildi.

DARBEDEN SONRA BİLE ÖDEMİŞLER
SABAH'ın ulaştığı belgede, darbe girişimi sonrası dahi bu senetlerin Gonca Batmaz tarafından ödediği yer aldı. FETÖ'den gizliyerek kendisine mal edindiğinden şüphelenilen Batmaz, Feto'ya hitaben 'Hakkımda iddia edilen 20 milyon liralık malvarlığı gerçek değil muhterem efendim' yazmıştı.

KEMAL Batmaz Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25 Ocak'taki duruşmasında elinde sakladığı bir notu tutukluların olduğu bölüme atmaya çalışırken Jandarma tarafından farkedilmişti.
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Batmaz senetle Boğaz’dan villa almış!
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