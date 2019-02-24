DSP genel başkanı Aksakal: Hedefimiz 2023’te ana muhalefet

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçim öncesinde aday krizinin de etkisiyle CHP'de küskünlerin sayısı giderek artarken, Demokratik Sol Parti (DSP) CHP küskünlerinin yeni adresi oluyor. CHP'den kopan bir çok önemli ismi partisine katan ve belediye başkan adayı olarak gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, SABAH'a konuştu. CHP'yi eleştiren Aksakal, "Kendisine sol, sosyal demokrat diyen CHP 27 yıldır iktidar veya iktidar ortağı olamamış. Sadece TBMM'de temsiliyetleri var. Bir de aday belirleme sürecinde kavga, entrika ve tartışmalarla gündeme geliyorlar" dedi. İşte Aksakal'ın söyledikleri:DSP 81 il, 323 ilçe 29 belde de güçlü adaylarla seçime girecek. 60 adayımız kadın. Büyükşehirlerde 7, ilçelerde 50 kadın adayımız mevcut. Kimse bizi hesaba katmıyor ama asıl sürprizi biz yapacağız.Kars, Gaziantep, Kırklareli gibi illerin yanı sıra, İstanbul'da Silivri, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Adalar, Kağıthane, Bakırköy'de, Muğla Marmaris, Ortaca, İzmir Tire, Antalya Aksu, Serik Kemer, Hatay Samandağ, Aydın İncirliova, Didim, Hatay Samandağ, Kahramanmaraş Pazarcık, Ardahan Hanak ve Damal'ın da aralarında bulunduğu 50'ye yakın il, ilçe ve beldede iddialıyız.Ankara'da tek sol, sosyal demokrat aday bizim adayımız. Ankara'da Ali Haydar Yılmaz ile büyük bir fark yaratacağız. Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün meydanlara çıkmasından sonra parti de büyük bir hareketlilik başlatıldı. Türkiye genelinde açıkladığımız adaylarla halk bizi büyük bir coşkuyla karşıladı.Sarıgül Şişli'yle özdeşleşmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı da kendisini çok sahiplenmiş durumda. Ona yanlış yapıldı. İnanıyorum ki Sarıgül, Şişli'yi mutlaka kazanacak.Yerel seçimde İBB ile İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü adaylarla seçmenin karşısına çıkacağız. DSP eski efsane günlerine yeniden dönecek.Seçme ve seçilme hakkı anayasal olarak tüm yurttaşlara tanınmış bir hak. Bu haklarını kullanma ehliyetleri olan herkes kendi iradeleri ile istediği partiden aday olabilir. Bunu yadırgamak bence asıl yadırganması gereken husustur.(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İttifak teklifi götürdük kabul etmediler" şeklindeki açıklamaları) Gerek 24 Haziran seçimlerinde gerek sonrasında CHP ile böyle bir diyalog içerisinde olmadığımız gibi, bizi ziyaret eden genel başkan yardımcısı iki arkadaş geldiğinde de sadece çay kahve içildi. Dolayısıyla hiçbir partiyle işbirliğimiz yok ve kendi adaylarımızla seçmenin karşısına çıkıyoruz. 1 Nisan sabahı DSP yeniden Türkiye siyasetinde etkin rolünü üstlenmiş bir parti olarak çıkacak. 31 Mart'ta elde edeceğimiz başarı ile 2023 seçimlerinde hedefimiz ana muhalefet olmak. 2023 genel seçimleri hangi tarihte yapılıyor olursa olsun orada da en başarılı parti olarak DSP yerini alacak.