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’nün ihanet maskesi düştü

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019
FETÖ'nün çaldığı sorularla 2010'da polislikten komiser yardımcılığına geçtiği tespit edilenlere yönelik 76 ilde eş zamanlı gerçekleşen dev operasyonda gözaltına alınan 786 şüpheliden 181'i itirafçı oldu. 31'i emniyette olmak üzere bin 169 FETÖ'cüyü de deşifre eden itirafçılar, FETÖ'nün 2010'daki ihanetini de bir bir anlattı. FETÖ'ye kayıtsız şartsız itaat eden kişilerin çalışma kamplarına davet edildiğini belirten şüpheliler, soruların kendilerine örgüt tarafından servis edildiğini ve deneme sınavı kılıfında gerçek soruları gördüklerini itiraf etti.
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FETÖ’nün ihanet maskesi düştü
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