Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > GARSON kod adlı FETÖ'cünün flashdiskinin şifresi çözüldü

GARSON kod adlı 'cünün flashdiskinin şifresi çözüldü

Garson kod adlı örgüt mensubu hem itirafçı oldu hem de evinde bulunan bilgisayar belleğinden önemli dokümanlar çıktı. Mahmut Övür bugünkü köşesinde bu konu ve bunun üzerinden ve meselesini yazdı. İşte yazısından öne çıkanlar

Giriş Tarihi: 24.2.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 11:43
GARSON kod adlı FETÖ'cünün flashdiskinin şifresi çözüldü

FETÖ'ye yönelik yargılamalar sürerken yeni operasyonlar da birbirini izliyor. FETÖ'nün inanılmaz bir örgütlenme sistematiği kurduğunu en son Garson kod adlı itirafçıdan çıkan bilgisayar belleğinden öğrendik. Hiçbir terör örgütüne benzemeyen, yılların deneyimli polislerini bile şaşkına çeviren kirli bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu her gün daha iyi anlıyoruz.

site:sabah.com.tr mahmut Ã¶vÃ¼r ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bu kirli yapıyla mücadele etmek de, sağlıklı bir yargılama süreci yürütmek de hiç kolay değil. İç içe geçmiş, herkesi işe bulaştıran, kimin gerçek FETÖ'cü, kimin mağdur olduğunu ayırmak da bir hayli zor. Bu yüzden operasyonların da, yargı süreçlerinin de sancılı geçmesi normal.
Buna bir de bu kargaşadan yararlanmak, nemalanmak ya da sabote etmek isteyenler eklendiğinde ortaya, yaşanan haksız tutuklamalar, el koymalar ya da haksız salıvermeler çıkıyor.

Bu tür kamu vicdanını sızlatan hatalar en aza indirilse de hâlâ yaşanıyor. Bir süre önce Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında HYS Köroğlu Mağazalar Zinciri sahipleri de gözaltına alındı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Yunus Köroğlu da onlardan biriydi.

irketine kayyum atanan Köroğlu, 9 ay tutuklu kaldıktan sonra FETÖ'yle ilişkisi olmadığı için salıverildi. Doğal olarak şirkete atanan kayyum meselesinin de çözülmesi gerekiyordu. Ancak Bandırma Sulh Ceza Hakimliği, 21 Şubat 2018 tarihinde kayyumun kaldırılmasına, "Soruşturmanın devam ediyor olması, TMSF'nin nihai raporunun olmaması, gizliliğin sürmesi" gibi gerekçelerle onay vermedi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı, Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne kayyumun kaldırılması için itiraz etti. Bu noktada araya birileri girdi mi bilinmez ama yaklaşık bir yıl sonra 12 Şubat 2019'da kayyum kararı kaldırıldı.

Çok değil kısa bir süre sonra bu karara da itiraz edildi ve şirket yeniden kayyuma verildi. Durum gördüğünüz gibi bir hayli karışık. Bir veriliyor bir alınıyor.

Bir örnek de İzmir'den... Otomotiv bayisi olan Halil Öztürk, oğluyla birlikte FETÖ soruşturmasından gözaltına alınıyor. Oğlu tutuklanırken kendisi serbest bırakılıyor.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Lavrov: Türkiye ulusal güvenliğini sağlamak için Suriye'ye operasyon yapıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
GARSON kod adlı FETÖ'cünün flashdiskinin şifresi çözüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN