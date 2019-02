Gezi kalkışmasının zirvede olduğu dönemde Soros'un finanse ettiği OTPOR’un 6 yöneticisi Türkiye’ye gelmiş!

OTPOR/CANVAS YÖNETİCİLERİ GEZİ KALKIŞMASININ ZİRVEDE OLDUĞU DÖNEMDE TÜRKİYE'DE!



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Gezi kalkışmasının Batı finansörlüğünde, Sırp profesyonel devrim ihracatçılarının eğittiği Türkiye distribütörleri tarafından organize edildiğine dair bulgulara ulaşıldığı bilgisine yer verildi.



İddianamede; OTPOR/CANVAS örgütü üyelerinin 2012-2013 yıllarında Türkiye'ye seyahatlerinin yoğunlaştığı, Gezi kalkışmasının zirvede olduğu dönemde OTPOR/CANVAS isimli örgütün yöneticilerinin 28 Haziran 2013 tarihinde ülkemize geldiği ve 5 Temmuz 2013 tarihinde çıkış yaptığına dikkat çekildi.





İddianamede; OTPOR/CANVAS'ın Şiddete Karşı Stratejiler Uygulama Merkezi kurucularından Slobodan Dıjınoviç, CANVAS aktivisti Krstic Bojana Markovic, CANVAS üniversite direktörü Breza Race, Jelena Dijinovic, Sham Elkwashassayad ve Geric Aleksandra'nın, 28 Haziran 2013 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptıkları ve 5 Temmuz 2013 tarihinde ülkemizden ayrıldığına dikkat çekiliyor.



OTPOR LİDERİ İVAN MAROVİÇ'İN GÖRÜNTÜLERİ İDDİANAMEDE!



Ivan Maroviç tarafından kurulan "Otpor" isimli örgütün, bazı ülkelerde devrim yapılması konusunda eğitim verdiği, bu konuda finansmanı ise uluslar arası spekülatör George Soros'un yaptığı, Türkiye de ise bu faaliyetlerini Osman Kavala bağlantısı ile yürüttüğü ifade ediliyor.



İddianamede, OTPOR/CANVAS lideri Ivan Maroviç ve Marija Maroviç'in Atatürk Havalimanı'ndan giriş görüntülerinin yanı sıra OTPOR/CANVAS üyelerinin Türkiye'ye giriş ve çıkış kayıtları ile konakladıkları otellerin isimleri yer aldı.





MEHMET ALİ ALABORA VE EKİBİ, GEZİ KALKIŞMASINDAN ÖNCE KAHİRE'DE İVAN MAROVİÇ'TEN EĞİTİM ALDI!

İddianamede; aralarında Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu bir ekibin, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulundukları bu dönemde OTPOR yöneticisi İvan Maroviç'ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldıkları; Osman Kavala'nın ise aynı dönemde kalkışma hareketinin bir başka ayağının koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika'da bulunduğu tespit edildiğine dikkat çekildi.





GEZİ KALKIŞMASI ARALIK 2012'DE PLANLANMIŞ



İddianamede; Gezi kalkışmasının başından itibaren en etkili bir parçası olan Occupy Turkey adlı hesabın 18 Aralık 2012 tarihinde kurulduğu, Occupy Turkey hesabı üzerinden 15 Mayıs 2013tarihinde eylem çağrısında bulunulduğu ve Occupy Turkey hastangının Gezi kalkışmasının başlamasının ardından 28 Mayıs 2013 tarihinde aktif olarak kullanıldığı bildirildi.



"#OCCUPYTURKEY VE AYAKLAN İSTANBUL FAALİYETLERİ"



27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi kalkışmasına ilişkin iddianamede şöyle denildi:



"Gezi kalkışmasının başladığı ilk tarihlerde gösteri grubunun önünde polisle tartışan bazı kişilerin taktığı kasklarda ve giydikleri tişörtlerde #OCCUPYTURKEY yazısı yer almaktadır. Gösterilerin temel olarak örgütlendiği alan olan Twitter'da en çok kullanılan etiketlerden birisi#OccupyTurkey'dir. Söz konusu hastang 28 Mayıs 2013 tarihinde başlatılmış ve hastang'in altında toplam 500 bin civarında tweet atılmıştır. Türkiye ve dünya gündemi Twitter listesinde ise günler boyunca en üstte #DirenGeziParkı hastang'i bulunmaktadır. Facebook'ta ise#OccupyTurkey adlı sayfa, bu kalkışma hakkında en hızlı bilgilerin paylaşıldığı, güncel gelişmelerin aktarıldığı sayfa olmuştur. Kalkışmanın gidişatının yönlendirildiği sayfaya bir iki gün içerisinde on binlerce üye kaydolmuştur."



#OCCUPYTURKEY VE DİREN ANADOLU ARALIK 2012'DE KURULDU!



"Gezi kalkışmasının başından itibaren en etkili bir parçası olan #OccupyTurkey sayfasının tam adresine bakıldığında, facebook/DirenAnadolu ibaresi karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü üzere sayfa 2012'de kurulduğunda "Diren Anadolu" bağlantı adresini seçerken, livesteam adlı video-yayın sitesindeki hesapların adı da "revolistanbul"dur. "Revolt" İngilizce "ayaklan" veya "diren"demektir. Sayfa ilk kurulduğunda "diren" sözü belirlenmiştir. Türkiye'de ve dış dünyada en çok kullanılan #DirenGeziParkı hastang'i de buradan çıkmıştır."



"#OCCUPY TURKEY, ODTÜ EYLEMLERİNE DESTEK VERDİ"



"#Occupy Turkey" sayfası, ODTÜ'de 18 Aralık 2012 tarihinde başlayan ve günlerce süren öğrenci eylemleri sırasında kurulmuştur. Kamuoyunu günlerce meşgul eden ve polisin uygulamalarının Gezi kalkışmasında da olduğu gibi tartışma konusu yapıldığı o tarihteki paylaşımlara bakıldığında söz konusu grubun ODTÜ'ye destek eylemlerine de yön vermeye çalıştığı gözlenmiştir. Grubun ODTÜ olaylarına karşı gelişen tepkilerle de halk hareketi oluşturmayı düşündükleri ve sayfayı o dönemde açtıkları değerlendirilmiştir. Kısaca ülkemizde 2012 yılı içerisinde OTPOR/CANVAS denetiminde, şüphelilerin oluşturduğu kollektif yapı tarafından bir halk hareketi için defalarca nabız yoklanmıştır."



"EKİM 2011'DE AYAKLAN İSTANBUL SAYFASI OLUŞTURULDU"



"Aslında "Occupy Turkey" facebook sayfası Aralık 2012 tarihinde kurulmadan çok önce, Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde ülkemizde Ekim 2011'de 'Ayaklan İstanbul/Occupy İstanbul'adıyla başka bir sayfa daha oluşturulmuştur. Sayfa üyeleri bu tarihten itibaren çeşitli aralıklarla "Revolt (Ayaklan İstanbul)" eylemleri düzenlemişlerdir."



GEZİ KALKIŞMASINDA OTPOR'UN ETKİSİ!



"OTPOR/CANVAS'ın ülkemizde uygulamayı planladığı senaryonun aktörleri genel olarak kamuoyunda muhalif kimlikleriyle tanınan sanatçılar, reklamcılar, ajans sahipleri-çalışanları ile sosyal medya ve bilişim uzmanlarıdır. Söz konusu şahısların OTPOR lideri İvan Maroviç isimli ve Sırp uyruklu şahsın öncülük ettiği bir grup tarafından eğitildiği, kalkışma öncesinde farklı mecralarda çeşitli oyun, etkinlik ve eylemlere prova yaptıkları ve Gezi kalkışmasının ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde oldukları görülmüştür."



"İVAN MAROVİÇ, 18-21 HAZİRAN 2012'DE TÜRKİYE'YE GELDİ"



"Ülkemizde gerçekleşen kalkışmada ön plana çıkan şahıslar ile farklı ülkelerde meydana gelen olayları organize ettikleri bilinen OTPOR/CANVAS eğitmenleri arasında irtibat olduğu tespit edildi. Bu bağlamda; OTPOR yöneticilerinden İvan Maroviç'in, 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunduğu, devam eden süreçte de şahsın Mısır ülkesinde olduğu sırada Gezi Parkı eylemlerinde ön planda bulunan Mehmet Ali Alabora ve birlikte hareket ettiği şahısların 7-15 Temmuz 2012 tarihleri Mısır'ın başkenti Kahire'de bulundukları anlaşılmıştır.



Aynı zaman dilimi içerisinde Açık Toplum Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Osman Kavala'nın da yaklaşık 25 günlük süreç içerisinde önce Belçika ardından Almanya ardından da Amerika ve sonrasında da yeniden Almanya'da olduğu tespit edilmiştir."



"MEHMET ALİ ALABORA VE EKİBİ, KAHİRE'DE OTPOR LİDERİNDEN EĞİTİM ALDI



"Mehmet Ali Alabora ile birlikte oyuncu eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne After, Yazar Handan Meltem Arıkan, reklamcı Metin Osasogie Edomwonyı'nin; Kahire'de bulundukları bu dönemde OTPOR yöneticisi İvan Maroviç'ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldıkları, yine Osman Kavala'nın ise bahsi geçen seyahatleri ile kalkışma hareketinin bir başka ayağının koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika'da bulunduğu tespit edilmiştir."



İVAN MAROVİÇ'LE TÜRKİYE'YE GELEN OTPOR EĞİTMENLERİ!



"OTPOR/CANVAS eğitmenlerinden İvan Maroviç, Slobodan Djınoviç, Breza Race, Krstic Bojana Markoviç, Sikman Sinisa isimli şahısların ülkemize giriş çıkış yaptıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda OTPor lideri Ivan Maroviç'in ülkemizi seyahati incelendiğinde, 18 Haziran 2012 tarihinde ülkemize İstanbul ilinden giriş yaptığı, 21 Haziran'da yine İstanbul'dan çıkış yaptığı, aynı tarihlerde Sırbistan uyruklu Dijana Buckovıc ve Andelka Glıcıs isimli şahısların da ülkemize seyahatlerinin bulunduğu görülmüştür."



"OTPOR/CANVAS'IN İDEOLOJİK BEYNİ POPOVİÇ DE TÜRKİYE'YE GELDİ"



"OTPOR/CANVAS'ın ideolojik beyni ve kurucularından olduğu görülen Srda Popoviç ile Slobodon Djıbovıc'in, OTPOR hareketin aktivistlerinden olduğu değerlendirilen Breza Race ile birlikte ülkemize seyahat kayıtları olduğu, şahısların muhtelif tarihlerde aynı saatlerde giriş-çıkış yaptıkları ve aynı otelde kaldıkları görülmektedir. Miodrag Mıtıc isimli şahsın Breza Race isimli şahıs ile birlikte ülkemize aynı tarihlerde birden fazla giriş ve çıkış kaydının bulunduğu ve aynı otele giriş yaptıkları görülmüştür."



"2012-2013 YILLARINDA SEYAHATLERİNİN YOĞUNLAŞTI"



"28 Haziran 2013 tarihinde ise Slobodan Djınovic, Jelena Dijinovic, Breza Race, CANVAS aktivisti Krstic Bojana Markovic, Sham Elkwashassayad ve Geric Aleksandra'nın Antalya'da H.S. isimli otele aynı saatte giriş yaptıkları görülmektedir. Srda Popoviç ve Majina Stanısavıjevic ile aynı tarihlerde Djana Buckovıc'in de seyahat kayıtlarının bulunması, Djana Buckovic'in 2012-2013 yıllarında seyahatlerinin yoğunlaşması dikkat çekicidir."



OTPOR AKTİVİSTLERİNİN İSTANBUL ZİYARETLERİ



"OTPOR/CANVAS aktivisti Mijonko Dereta'nın, Dubravka Vedat Dereta ve Zarko Dılas ile birlikte ülkemize gelerek İstanbul Beşiktaş'ta konakladıkları, OTPOR/CANVAS aktivisti olduğu değerlendirilen Aleksandar Marıc'in ülkemize birden çok seyahatinin bulunduğu görülmüş olup bu seyahatlerden bir kısmının Breza Race isimli şahısla aynı gün gerçekleşmesi de dikkat çekmektedir."



OTPOR YÖNETİCİLERİ İLE SIRBİSTAN UYRUKLU ŞAHISLARLA ÜLKEMİZE SEYAHAT BİRLİKTELİKLERİ



"OTPOR lideri İvan Maroviç, OTPOR/CANVAS'ın Şiddete Karşı Stratejiler Uygulama Merkez kurucularından Sdra Popoviç, Slobodan Dıjınoviç, aktivist Braze Race ve Krstic Bojana Markoviç'in diğer Sırbistan uyruklu şahıslarla ülkemize seyahat birlikteliklerinin bulunması, aynı saatlerde otellere giriş yapmaları; söz konusu şahısların OTPOR/CANVAS örgütünün faaliyetleri kapsamında birlikte hareket ediyor olduklarını göstermektedir."



OTPOR YÖNETİCİLERİNİN ÜLKEMİZE GELDİĞİ TARİHLER!



CANVAS ve OTPOR kurucularının Türkiye'ye giriş çıkışları şöyle:



OTPOR lideri İvan Maroviç, 18 Haziran 2012 tarihinde İstanbul'a geldiği, 21 Haziran 2012 tarihinde ülkemizden çıkış yaptı.

-CANVAS kurucularından Slobodan Dıjınovıc 20 Kasım 2014, 23 Haziran 2014, 17 Mayıs 2014, 1 Şubat 2014, 30 Kasım 2013, 28 Haziran 2013, 1 Haziran 2012, 8 Temmuz 2011 ve 22 Nisan 2011 tarihlerinde Türkiye'ye giriş yaptı.



- Slobodan Dıjınovıc, CANVAS üniversite direktörü Breza Race ile birlikte Atatürk Havalimanı'ndan 30 Kasım 2013 tarihinde birlikte Türkiye'ye giriş yaptı.



- Slobodan Dıjınovıc ve Breza Race, İstanbul A.K.'de adlı otele 30 Kasım 2013 tarihinde giriş yaptı, 6 Haziran 2013 tarihinde çıkış yaptı.



- Slobodan Djınovic, CANVAS aktivisti Krstic Bojana Markovic, CANVAS üniversite direktörü Breza Race, Jelena Djinovic, Sham Elkwashassayad ve Geric Aleksandra 28 Haziran 2013 tarihinde Antalya Havalimanı'ndan birlikte Türkiye'ye giriş yaptı. Söz konusu şahıslar, Antalya'da bulunan H.S isimli konaklama tesisine 28 Haziran 2013 tarihinde giriş yaptı ve 5 Temmuz 2013 tarihinde çıkış yaptı.



- Slobodan Djınovic, CANVAS üniversite direktörü Breza Race, Jelena Djinovic ve Sham Elkwashassayad isimli şahıslar, Antalya'da bulunan H.S isimli konaklama tesisine 1 Haziran 2012 tarihinde giriş yaptı ve 7 Haziran 2012 tarihinde çıkış yaptı.



- CANVAS kurucularından Sdra Popoviç, 12 Kasım 2012 ve 1 Haziran 2012 tarihlerinde Türkiye'ye giriş yaptı, 1 Haziran 2012 ile 7 Haziran 2012 tarihleri arasında Antalya'da H.S. isimli konaklama tesisinde konakladı.



- CANVAS'ın STRAFOR (CANVAS'ın dahil olduğu aktivist gruplarına yardım eden kısım) isimli yerde görevli Marija Stanisavlijevic 1 Haziran 2012 ve 7 Haziran 2012 tarihleri arasında Antalya'da H.S isimli konaklama tesisinde aynı tarihlerde kaldı.



- Olayların yaşandığı dönemde OTPOR ve CANVAS hareketinin birçok yöneticisi ve çalışanının ülkemizde birçok kez ve yoğun şekilde geldikleri tespit edildi"



16 ŞÜPHELİ HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR



Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi şüpheli, 746 kişi de müşteki olarak yer aldı.