İstanbul beyaza büründü

BUGÜN NELER OLDU

Balkanlar'dangelen kar yağışı Trakya veİstanbul'u beyaza bürüdü.İstanbul'da sabah saatlerindebaşlayan kar yağışıakşam saatlerinde de şiddetiniarttırarak devametti. Gün boyunca aralıklarlayağan kar şehrin birçoknoktasını beyaza bürüdü.Anadolu Yakası'nınyüksek kesimlerinde seyrinedoyumsuz bir manzaraoluştu.Taksim Meydanı'ndada kartpostallık görüntülerortaya çıktı. Vatandaşlarfotoğraf çekmek için telefonlarınasarıldı. Kar yağışıve rüzgarın etkisiyle vatandaşlarzor anlar da yaşadı.Şemsiyeler kırıldı, bazıkişiler yürümekte zorlandı.Başakşehir de beyaz örtüylekaplandı. Bazı araçlarınkaydığı görülürken, çocuklarkarın keyfini çıkardı.Beykoz'da şiddetli kar yağışınedeniyle bazı sürücüleryolda kaldı. Kent genelindetrafik olumsuz etkilenirkenkazalar da yaşandı.Öte yandan Edirne,Tekirdağ, Kırklareli'de karyağışı etkili oldu. Edirne'ninKeşan ilçesinde belediyeekipleri buzlanmaya karşıönlem alırken, iş makinelerikapanan yolları açtı.Fırtına deniz ulaşımınıda olumsuz etkiledi.Çanakkale'nin yüksekkesimleri ve bazı ilçe merkezlerindede kar yağışıetkili oldu. Çanakkale ileBursa, Balıkesir ve İzmirarasındaki yolda kar temizlemeçalışması yapıldı.Fırtına ve yağış nedeniyleLapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu feribot seferleriyapılamadı.