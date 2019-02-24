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beyaza büründü

MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019
İstanbul beyaza büründü
Balkanlar'dan gelen kar yağışı Trakya ve İstanbul'u beyaza bürüdü. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de şiddetini arttırarak devam etti. Gün boyunca aralıklarla yağan kar şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde seyrine doyumsuz bir manzara oluştu. Taksim Meydanı'nda da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı. Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar zor anlar da yaşadı. Şemsiyeler kırıldı, bazı kişiler yürümekte zorlandı. Başakşehir de beyaz örtüyle kaplandı. Bazı araçların kaydığı görülürken, çocuklar karın keyfini çıkardı. Beykoz'da şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı. Kent genelinde trafik olumsuz etkilenirken kazalar da yaşandı. Öte yandan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'de kar yağışı etkili oldu. Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye ekipleri buzlanmaya karşı önlem alırken, iş makineleri kapanan yolları açtı. Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin yüksek kesimleri ve bazı ilçe merkezlerinde de kar yağışı etkili oldu. Çanakkale ile Bursa, Balıkesir ve İzmir arasındaki yolda kar temizleme çalışması yapıldı. Fırtına ve yağış nedeniyle Lapseki-Gelibolu ve Çardak- Gelibolu feribot seferleri yapılamadı.

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İstanbul beyaza büründü
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