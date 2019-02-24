İstanbul beyaza büründü

Balkanlar'dan
gelen kar yağışı Trakya ve
İstanbul'u beyaza bürüdü.
İstanbul'da sabah saatlerinde
başlayan kar yağışı
akşam saatlerinde de şiddetini
arttırarak devam
etti. Gün boyunca aralıklarla
yağan kar şehrin birçok
noktasını beyaza bürüdü.
Anadolu Yakası'nın
yüksek kesimlerinde seyrine
doyumsuz bir manzara
oluştu.
Taksim Meydanı'nda
da kartpostallık görüntüler
ortaya çıktı. Vatandaşlar
fotoğraf çekmek için telefonlarına
sarıldı. Kar yağışı
ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar
zor anlar da yaşadı.
Şemsiyeler kırıldı, bazı
kişiler yürümekte zorlandı.
Başakşehir de beyaz örtüyle
kaplandı. Bazı araçların
kaydığı görülürken, çocuklar
karın keyfini çıkardı.
Beykoz'da şiddetli kar yağışı
nedeniyle bazı sürücüler
yolda kaldı. Kent genelinde
trafik olumsuz etkilenirken
kazalar da yaşandı.
Öte yandan Edirne,
Tekirdağ, Kırklareli'de kar
yağışı etkili oldu. Edirne'nin
Keşan ilçesinde belediye
ekipleri buzlanmaya karşı
önlem alırken, iş makineleri
kapanan yolları açtı.
Fırtına deniz ulaşımını
da olumsuz etkiledi.
Çanakkale'nin yüksek
kesimleri ve bazı ilçe merkezlerinde
de kar yağışı
etkili oldu. Çanakkale ile
Bursa, Balıkesir ve İzmir
arasındaki yolda kar temizleme
çalışması yapıldı.
Fırtına ve yağış nedeniyle
Lapseki-Gelibolu ve Çardak-
Gelibolu feribot seferleri
yapılamadı.