‘Tapu sorununu çözeceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu. Yıldırım ilk olarak AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda 3. Kademe Yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi, ardından MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na uğradı. Daha sonra esnafı ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlara börek ikramında bulundu. Bir kafeteryada gençlerin sorunlarını dinleyen Yıldırım, sahildeki balıkçılarla da sohbet etti, martılara simit attı.Binali Yıldırım dün ayrıca Tersane İstanbul projesinin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Haliç'te gerçekleştirilecek projenin İstanbul'un marka değerini artıracağını söyledi. Yıldırım şunları kaydetti: "Tüm Haliç kıyılarını yeşil ağ projemiz çerçevesinde kesintisiz olarak İstanbullulara açacağız. Geceleri ışıl ışıl, gündüzleri yemyeşil bir Haliç tüm bu yatırımlarla güzelleşecek, hem çekim hem geçim merkezi olacak."Yıldırım akşam da Sarıyer Kültür Merkezi'nde Erzincan, Sivas, Giresun derneklerinin düzenlediği programa katıldı. Yıldırım buradaki konuşmasında "İmar barışına başvuran 10 milyon vatandaşımızın arsaları, evleri kayıt altına alındı. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da 1 Nisan'dan itibaren vereceğiz" müjdesini verdi. Bu arada Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı projeler kapsamında şehre, 9'u Anadolu, 14'ü Avrupa Yakası'nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.