CHP'nin PKK destekçisi HDP ile ittifakı belgelendi! İşte o anlar

AK Parti ve Cumhur ittifakına karşı her seçim öncesi PKK'nın siyasi kanadı HDP'den medet uman CHP'nin inkar ettiği ortaklık tüm çıplaklığıyla belgelendi. HDP ile içinde bulunduğu işbirliğini gizli tutmaya çalışan CHP birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile omuz omuza vermiş durumda.

CHP ŞİŞLİ'DE DE HDPKK İLE EL ELE!

Birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile el ele veren CHP, Şişli'de ihanet ittifakını gizlemeyedi. HDP İlçe Başkanı yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'i destekleyeceklerini açıkladı.

İşte o anlar;

CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'i HDP de destekleyecek

TÜRKİYE'Yİ KÜRDİSTAN TARAFI VE TÜRKİYE TARAFI DİYE İKİYE AYIRMA HADSİZLİĞİ

Öte yandan HDP ilçe başkanının yaptığı skandal konuşmada "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız" demesi ve Türkiye'yi "Kürdistan tarafı ve Türkiye tarafı" olarak ikiye ayırdığı dikkatlerde kaçmıyor. CHP adayı Muammer Keskin'in ise bu skandal açıklamalar karşısında rahatsız olmaması ihanet işbirliğini gözler önüne seriyor.