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'nin destekçisi ile ittifakı belgelendi! İşte o anlar

'nin tepkilere rağmen vazgeçmediği, ancak bir yandan da inkar ettiği ortaklığı belgelendi. Ortak adaylarının afişlerinde parti logolarını saklayan 'nın siyasi kanadı HDP ve CHP'nin birçok il ve ilçede işbirliği böyle ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 11:18
CHP'nin PKK destekçisi HDP ile ittifakı belgelendi! İşte o anlar

AK Parti ve Cumhur ittifakına karşı her seçim öncesi PKK'nın siyasi kanadı HDP'den medet uman CHP'nin inkar ettiği ortaklık tüm çıplaklığıyla belgelendi. HDP ile içinde bulunduğu işbirliğini gizli tutmaya çalışan CHP birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile omuz omuza vermiş durumda.

CHP ŞİŞLİ'DE DE HDPKK İLE EL ELE!

Birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile el ele veren CHP, Şişli'de ihanet ittifakını gizlemeyedi. HDP İlçe Başkanı yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'i destekleyeceklerini açıkladı.

İşte o anlar;

CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'i HDP de destekleyecek

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Öte yandan HDP ilçe başkanının yaptığı skandal konuşmada "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız" demesi ve Türkiye'yi "Kürdistan tarafı ve Türkiye tarafı" olarak ikiye ayırdığı dikkatlerde kaçmıyor. CHP adayı Muammer Keskin'in ise bu skandal açıklamalar karşısında rahatsız olmaması ihanet işbirliğini gözler önüne seriyor.

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CHP'nin PKK destekçisi HDP ile ittifakı belgelendi! İşte o anlar
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