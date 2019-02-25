BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği dijitalleşme atağı kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden seçilen 8 üniversitede hayata geçirdiği Dijital Dönüşüm Projesi'nin ayrıntıları belli oldu. Proje, pilot illerde başarılı olursa YÖK tarafından belirlenecek dersler, dijital ortamda işlenecek. Proje ile ilgili SABAH'a konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ilerleyen zamanlarda kurulacak dijital arşivlerle alanında adından söz ettiren üniversitelerin ürettiği ders içeriklerinin tüm öğrencilere açılacağını söyledi.YÖK, yükseköğretim tarihinde ilk kez üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi'ni başlattı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde imzalanan protokol töreniyle proje, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl Üniversitelerinde 3 bin 112 akademisyen ve 40 bin öğrenciyle pilot uygulama olarak başladı. 3 bin 112 akademisyene çevrimiçi Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme dersi verildi.