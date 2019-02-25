Dev FETÖ operasyonu! 100 asker için flaş karar

67'Sİ MUVAZZAF ASKER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu sabah FETÖ soruşturması kapsamında biri sivil olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkarıldı ve operasyon başlatıldı.

KRİTİK İSİMLER DE VAR

Gözaltı işlemi uygulanacak isimler arasında hain 15 temmuz kalkışmasında FETÖ adına emir verici düzeyde aktif olarak görev yapmış isimlerin de olduğu belirtiliyor.

BÜFE TELEFONUNDAN HABERLEŞME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem üyeleri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astsubay ve Ticaret Bakanlığında aktif görevli 1 mahrem üye olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf asker olup, halen aktif görevde oldukları kaydedildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.