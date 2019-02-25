MHP liderine teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKAN Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığı'na Mustafa Şentop'un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti ve Cumhur İttifakı'nın başarısını kutladı. Erdoğan, Hatay'da seçim otobüsünde halkı selamladığı sırada gerçekleşen görüşmede, şunları kaydetti: "Neticeyi yolda öğrendim. Hemen teşekkür ve tebrik edeyim dedim. Hamdolsun Cumhur İttifakı'nın çok çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu. Hep birlikte Allah gayretinizi, gayretimizi artırsın inşallah." Erdoğan telefonla arayarak kutladığı Şentop'a, telgraf da göndererek başarı diledi. Bu arada Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'yı da telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.Hatay İtfaiye Meydanı'ndaki mitingin ardından bir vatandaş Erdoğan'ı evine davet etti. Daveti kabul eden Erdoğan, Öngeç ailesinin evine gitti. Ev halkıyla sohbet eden Erdoğan, Türk kahvesi içti. Başkan Erdoğan, çocuklarla ve ailenin yaşlı üyeleriyle yakından ilgilendi.