Postallar onları ezip geçemedi

Türkiye demokrasi tarihine "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ı geride bırakalı tam 22 yıl oldu. Siyasete kapkaranlık bir apolet gölgesi düşüren bu süreç aslında asıl "darbeyi" eğitime vurdu. "Demokrasiye balans ayarı yaptık" diye övünen generaller, pırıl pırıl yüzlerce gencin yoluna taş koydu. Postalların en büyük zulmü İmam Hatip mezunları ile başörtülü genç kızlara oldu. Uygulanan katsayı ve başörtüsü yasağı nedeniyle öğrenciler kendi vatanının üniversitelerine alınmadı. Hiç yabancı dil bilmeden, daha 17-18 yaşında ailelerinden kopup yurt dışında okumak zorunda kalan o kızların her biri ülkesine küsmeden büyük başarılara imza attı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin bir kolu olan WONDER'in sağladığı burslarla Viyana'da okuyan gençler şimdi Türkiye'nin gururu oldu. Kimi kanser araştırmaları yapan Avrupa'nın en önemli kliniklerden birinin başkanlığına getirildi. Kimi uzay araştırmaları yaptı, deneyimlerini Türkiye'deki çocuklara gönüllü olarak aktarmaya başladı. Bazısı doktor, bazısı mühendis, bazısı mimar olup dünya çapında ses getiren projelere imza attı. İşte postalların ezip geçemediği o kızlarımızın hikâyeleri:AYŞEGÜLİlhan 1984'te Düzce'de doğdu. Orta halli bir ailenin kızıydı. Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin en başarılı öğrencilerinden biriydi. En büyük hayali doktor olmaktı. 2001'de girdiği üniversite sınavında Türkiye 204'üncüsü oldu. Ancak İmam Hatip mezunu olduğu için katsayı uygulamasına takıldı ve yaptığı dereceye rağmen puanı tıp fakültesine girmeye yetmedi. Yetse bile başörtüsü yasağı nedeniyle okuması mümkün olmayacaktı. Bunun üzerine Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuru yaptı. Kabul görünce 4 aylık bir kursla öğrendiği Almanca ile Avusturya'ya gitti. İlhan 6 yıllık tıp fakültesini 4.5 yılda bitirdi. Aynı üniversitede doktora eğitimi yaptı. Onkoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Genç yaşında profesör olan İlhan, üst sindirim yolu hastalıklarıyla ilgili birimin başkanı oldu. İlhan, mide ve yemek borusu kanserleriyle ilgili çalışmalar yapıyor.İnsanın kendi ülkesi dışında okumaya mecbur edilmesinin çok zor olduğunu söyleyen İlhan o yıllardaki üzüntüsünü "Ömrümün en zor, en stresli, en sıkıntılı ve en düşünceli dönemiydi. Sürekli kalbim ağrıyordu. Ne zamanki derslerimi biraz rayına oturttum, o zaman kalp ağrılarım geçti. Hep çok çalışarak bunun üzerinden gelmeye çalıştım" sözleriyle özetledi. Katsayı ve başörtü yasağını kaldırıldıktan sonra çok mutlu olduğunu anlatan İlhan "Keşke bizi yıpratan, ülkemizi zayıflatan bu sorunlar hiç yaşanmasaydı" dedi.28 ŞUBAT 1997'de üniversitelerde başlatılan başörtü yasağı 2007'de, katsayı uygulaması ise 2009'da kaldırıldı. Ancak bu süreç içinde 10 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum edildi. Bu öğrencilerin bir kısmı kendi imkânlarıyla yurt dışında okuyabildi, çoğu maddi imkansızlıktan okuyamadı. Başarılı öğrencilerin imdadına ise 2002'de kurulan WONDER Derneği yetişti. Derneğin kurucu Başkanı Yusuf Kara, 5 yılda 2 bine yakın imam hatipli gence Viyana, Romanya ve Bosna'da burs verildiğini belirterek, "Her biri Türkiye'de derecelere giren çocuklardı. Bu yasaklar yüzünden eğitimden mahrum kaldılar. Ama mücadeleci yanlarını hiç kaybetmediler. Her zorluğa karşı direndiler. Şimdi hepsi çok önemli işler yapıyorlar" dedi.1984'TE İstanbul Bakırköy'de doğan Sümeyye Ceylan da liseyi Kazım Karabekir Kız İmam Hatip Lisesi'nde okudu. En büyük aşkı bilimdi, matematik okumak istiyordu. 2000'de girdiği üniversite sınavından iyi bir puan aldı,ama o da katsayı ve başörtü yasağına takıldı. Viyana'da matematik lisans ve yüksek lisans, pedagoji yüksek lisans ve astronomi eğitimleri alan Ceylan, Türkiye'ye döndü. Çocuklara bilim sevgisi kazandıran USTURLAB Atölye adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Ceylan, Doğu ve Güneydoğu'da 1.5 yıldır Bilim Şenlikleri ve Bilim Merkezleri Tasarımı ve Uygulanması projeleri yürütüyor.O dönemde yaşadıklarını paylaşan Ceylan, "Katsayı uygulaması ile az puan alanlar fersah fersah önümüze geçiyordu. Lisede Milli Güvenlik Dersi'nde 100 almama rağmen başörtülü derse girdiğim için karne notum 1 gelmişti. O not, mezuniyet notumu düşürmesine rağmen 4.96 ortalama ile mezun oldum. Polislerin itiş kakışı arasında üniversite sınavına girdim. Sınav sırasında bile aşağılandım. Viyana'ya soğuk bir ocak günü Eminönü'nde İstanbul ile vedalaşıp gözyaşımı boğazın tuzlu sularına akıtarak gittim" dedi.