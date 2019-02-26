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31 Mart 2019 ? sayfası ile hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenin!

31 Mart seçimleri için çok az bir süre kala, 2019 sayfası ile nerede oy kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. 57 milyon seçmeni doğrudan alakadar eden YSK seçmen sorgulama sayfası yurttaşların erişimine açıldı. Böylelikle, bireyler hangi okulda ve sandıkta oy kullanacaklarını hemen sorgulayabiliyor. İlgili işlemleri henüz gerçekleştiremeyen bireyler ise '?' sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki, YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı bilgiler eşliğinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandık sorgulama ile kütük bilgilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 17:51
31 Mart 2019 nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası ile hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenin!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürerken milyonlarca seçmeni ilgilendiren sandık sorgulama sayfası da Yüksek Seçim Kurulu tarafından erişime sunuldu. Böylelikle, vatandaşların yanıtını yoğun bir şekilde araştırdığı '?' sorusunun cevabını öğrenmek de mümkün. 2019 YSK sandık sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenebilir, gerekli okul ve kütük bilgilerinize erişebilirsiniz.

2019 NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Hangi okul ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmeniz için izlemeniz gereken yol şu şekilde;

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31 Mart 2019 nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası ile hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenin!
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