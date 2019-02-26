Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti'den yeni tek tip askerlik sistemi açıklaması! Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

AK Parti'den yeni tek tip askerlik sistemi açıklaması! ne zaman çıkacak?

Vatani görevini henüz tamamlamamış milyonlarca genç hakkındaki gelişmeleri takip ederken, hükümet kanadından da son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda tek tip olarak da anılan konu hakkında yaptığı açıklamalar neticesinde yeni sistem (tek tip) hakkında sorgulamalar büyük artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' ve ' düşecek mi?' gibi sorularının yanıtını oldukça merak ediliyor. Merak edilen sisteme ilişkin son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 07:54
AK Parti'den yeni tek tip askerlik sistemi açıklaması! Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

Toplumda oldukça geniş bir kesimi ilgilendiren , gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın konuya yönelik açıklamaları milyonlarca gencin tek tip askerlik hakkındaki araştırmalarını arttırmasına yol açtı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda yeni askerlik sistemi hakkında detayları paylaşırken kafalardaki soru işaretlerini büyük ölçüde giderdi. Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal da kamuoyunda tek tip olarak anılan yeni sisteme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? ücreti ne kadar olacak?

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

Konuya dair yapılan son dakika açıklamaları ve en son gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'den yeni tek tip askerlik sistemi açıklaması! Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN