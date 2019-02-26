AK Parti'den yeni tek tip askerlik sistemi açıklaması! Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

Toplumda oldukça geniş bir kesimi ilgilendiren yeni askerlik sistemi, gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın konuya yönelik açıklamaları milyonlarca gencin tek tip askerlik hakkındaki araştırmalarını arttırmasına yol açtı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda yeni askerlik sistemi hakkında detayları paylaşırken kafalardaki soru işaretlerini büyük ölçüde giderdi. Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal da kamuoyunda tek tip olarak anılan yeni sisteme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

Konuya dair yapılan son dakika açıklamaları ve en son gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.