CHP-HDP ittifakı kirli yüzünü gösterdi

BUGÜN NELER OLDU

CHP ile HDP'nin yerel seçimdeki ittifakı ortaya çıkan bir videoyla bir kez daha belgelendi. HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin'e destek toplantısına katıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerle ortaya çıkan buluşmada HDP'li Öztürk'ün sarfettiği skandal sözler, CHP ile HDP'nin 'kirli' ittifakını gözler önüne serdi. Şişli'de CHP adayı Muammer Keskin'i destekleyeceklerini söyleyen HDP'li Öztürk'ün, "Şişli'de CHP listesini dikkatinize sunuyoruz. Muammer bey Şişli'de demokrasi cephesinin adayıdır" şeklindeki sözleri alkışlarla kesildi. Söz konusu videoda HDP'li Mutlu Öztürk, 31 Mart yerel seçimlerini son birkaç yılda yaşanan seçimler zincirinin en kritik parçası olarak tanımladı ve "Partimizin bu konuda tavrı çok net. Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız" şeklinde skandal ifadeler kullandı.Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde tepki çekecek ifadeler kullanan HDP'li Öztürk'ün bu sözleri karşısında tepkisiz kalan CHP'nin Şişli Adayı Muammer Keskin ise kendisine yönelik övgü dolu sözleri için Öztürk'e teşekkür ederek, "Önemli siyasal eşiğin içindeyiz. 31 Mart seçimleri demokrasi güçlerinin bir arada tutmak ve bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldik. Bugün Şişli'de de gerek HDP'li dostlarımızın, gerek bizimle birlikte yol yürüyen bütün siyasi aktörlerle Şişli'de 31 Mart akşamı birlikte bir zafere şahitlik edeceğiz" dedi.