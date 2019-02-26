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'nün yayınları ağlara takıldı

Kaçacak delik arayan 'cüler ne yapacaklarını şaşırdı. Yurt dışına kaçmak için kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışanlar, geride bıraktıkları delilleri yok etmeye çalışıyor. 'in Marmara ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına içerisinde FETÖ'ye ait yayınların olduğu çanta takıldı. Çantanın sahibi belirlenmeye çalışılırken düşürüldüğü mü, yoksa denize mi atıldığı araştırılıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 20:20
FETÖ'nün yayınları ağlara takıldı

Marmara adası açıklarında balıkçılık yapan S.E, karides avladığı esnada, karidesleri çıkarmaya yarayan algarna takımına siyah renkli büyük bir çantanın takılmış olduğunu fark etti.

S.E, çantanın içerisinde FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ve CD'ler olduğunu fark etmesi üzerine Marmara Polis Merkezi'ne durumu bildirdi.

Çanta içerisinde ıslanmış ve deforme olmuş, çoğunlukla FETÖ/PDY ele başı Fetullah Gülen'e ve bir takım farklı yazarlara ait 93 adet kitap, 12 adet CD ve 2 adet eski moda ses kaseti olduğu görüldü.

Savcılığa konu hakkında bilgi verildi. Kitap, CD ve dokümanları denize atan kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlatıldı.

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FETÖ'nün yayınları ağlara takıldı
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