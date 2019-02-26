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'de 3 şüphelisi saklandıkları evde yakalandı

/ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, 'de saklandıkları evde yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:56
Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı

Konya, Bursa ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Gökhan A., açığa alınan astsubay Sami K. ve özel sektörde çalışan Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin Eskişehir kent merkezinde bir evde saklandıklarını belirledi. Eve düzenlenen operasyon ile şüpheliler gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında gözaltı kararı verilen illere teslim edileceği öğrenildi.

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Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı
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