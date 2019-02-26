MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçim sürecindeki kritik noktalara ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Yazılı açıklamada Bahçeli şunları söyledi;

"ZİLLET İTTİFAKI AYNI ÇİZGİDE, FETÖ DE AYNI HİZADA"

CHP, HDP, İP, SP ve ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır. Zillet ittifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür.

31 MART'TA CUMHURUN İSTİKLAL MÜCADELESİ GALİP GELECEKTİR

31 Mart'ta sağduyunun birlikteliği galip gelecektir. Türkiye sevdası ön alacaktır. Cumhurun istiklal ve istikbal hedefleri mutlaka öne çıkacak. Demokratik yarışta Cumhur ittifakı ipi göğüsleyecektir.

"BEKA MESELESİNİ HAFİFE ALANLAR..."

Türk milleti bekasına sandıkta demokratik şekilde bir kez daha sahip çıkacaktır. Bunu hafife alıp sulandırmaya gayret eden çürümüş siyaset akılları milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaktır. Seçimlerin beka ile ne ilgisi var diyenlerin milli mensubiyetleri sorunludur