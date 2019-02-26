Son dakika: 32 ilde FETÖ operasyonu başladı

KOCAELİ'DE DE FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Bursa ve Sivas'ta 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubayı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Operasyonun devam ettiği bildirildi.





TEKİRDAĞ'DA FETÖ'YE DARBE

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sözde yapılanmasına yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında üsteğmen rütbeli bir askerin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına ilişkin bu sabah yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

ARALARINDAN BİRİ ÜSTEĞMEN

Başsavcılıkça 1'i asker abisi 7'si asker toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden birinin üsteğmen olduğu belirlenirken gözaltı ve arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.