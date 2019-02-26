Van merkezli 10 şehirde mahrem imamlara operasyon

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten mahrem imamlar hakkında ankesörlü telefondan görüşleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında operasyon emri verildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Van merkezli 10 şehirde operasyon başlatıldı.

13 MAHREM İMAM GÖZALTINDA

Van merkezli eşzamanlı başlatılan operasyonda Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir ve Eskişehir şehirlerinde mahrem imam olan dokuz muvazzaf, iki ihraç, bir öğretmen, bir eczacı olmak üzere 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında işlemleri devam eden şüphelilerin adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.