Binali Yıldırım canlı yayında konuşuyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kanal D canlı yayınında, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

İMAMOĞLU'NUN PROJELERİNE NASIL BAKIYOR?

Buket Aydın: Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Ne düşünüyorsunuz. Nasıl değerlendireceksiniz?

Çok yoğun bir gün geçirdik projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer. Bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular olduğu anlaşılıyor. Herkes kendi işine bakıyor. Biz kendi mesajlarımızı veriyoruz. Diğer adaylar da kendi mesajlarını verecek. İstanbullu kendi kararını verecek.

TRAFİKLE İLGİLİ PROJELER

Mehmet Soysal: İstanbul deyince bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul Londra, New York, Paris gibi megapol bir şehir. İstanbul'un bir büyük sorunu var o da trafik. Trafik ile ilgili ne çözüm önerileriniz var? Projeleriniz nedir?

İstanbul trafiğinin bir mevcut durumu var bir de bizim projelerimizle ulaşmak istediğimiz nokta var. Hepsini anlatmak bu programa sığmaz. İstanbul'da günde 31 milyonun üzerinde yolculuk var. Hatta 33 milyonu buluyor. 2023'te bu 37 milyona çıkacak. Hareketlilik katsayısı İstanbul ölçeğindeki şehirlerle kıyaslandığında daha az.