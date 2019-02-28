Biz tökezlersek oyun çevirenler bayram eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen kanaat önderleriyle bir araya geldi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:



GÖRÜLMEMİŞ HİZMET

Hükümetlerimiz döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize yaptığımız yatırımların toplam tutarı 290 milyar liradır. Bu bölgelerimizi her alanda tarihinde görülmedik hizmetlere, yatırımlara kavuşturduk. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki illerimizde fiziki geri kalmışlıktan söz edilmesi artık mümkün değildir. Alt yapı önemlidir. Ama yeterli değildir. Huzurunuz yoksa, güvenliğiniz yoksa, umudunuz yoksa, sahip olduğunuz fiziki imkanların da bir önemi kalmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli paylaşım!

Bölgemizin dört bir yanı fiili veya potansiyel krizlerle dolu. Türkiye işte bu zor coğrafyada huzur, güven ve istikrar abidesi olarak ayakta kalmanın mücadelesini veriyor. Hamdolsun uğradığımız tüm saldırıları bertaraf ederek bugüne kadar hep hedeflerimize istikamet üzere yürümeyi sürdürdük.

Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek, hiç şüpheniz olmasın, bölgemizdeki diğer halkaların yaşadıkları felaketlerin bin beteriyle karşılaşırız. Bunun için Türkiye'nin mutlaka dimdik ayakta kalması şarttır. Türkiye'nin ayakta kalmasının yolu da milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirmesinden geçiyor.

Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz. Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken bu partileri bir araya getirenler amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek.



ASIL MESELE TÜRKİYE:

Onlar için asıl mesele AK Parti, Cumhur İttifakı, Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Asıl mesele, Türkiye'dir. Bölgemizde oynanan oyunları bozduk. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar. Sizlerden alelade bir siyasi rekabet için değil, işte bu mücadelemiz için destek istiyoruz. Çünkü bu mücadelenin sonunda kazanan Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla Çerkesiyle, Boşnağıyla velhasıl hangi kökenden, meşrepten olursa olsun tüm kesimleriyle milletimiz olacaktır. Bu mücadelede herkesin desteği önemli ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin desteği daha önemli.



ERDOĞAN İKİ İTTİFAKI 6 MADDEDE KIYASLADI:



Biri milletin, diğeri Kandil'in emrinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP-HDP-İYİ Parti ve SP'den oluşan 'zillet ittifakını' karşılaştırdı. Erdoğan'ın, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" başlığı ile 6 maddede topladığı önemli tespitler şöyle:



CUMHUR İTTİFAKI:



15 Temmuz gecesi, sokaklarda meydanlarda kurulmuştur.

Milletin emrindedir.

Hak ve hakikatin savunucusudur.

Zalimlerin karşısında, mazlumların yanındadır.

Pazara kadar değil mezara kadardır.

Sadece milletin hizmetine taliptir.



ZİLLET İTTİFAKI:



Gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin çıkar hesaplarının ürünüdür.

Kandil'in ve Pensilvanya'nın güdümündedir.

Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez.

Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir.

Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır.

Amacı terör örgütlerinin uzantılarını, belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır.