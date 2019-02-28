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'ın yakın koruması ""ı anlattı

Eski Başbakan merhum Necmettin 'ın yakın koruması ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi , ", Erbakan Hocamı tamamen pasifize etmek üzere kurulmuş bir tezgahtı." dedi.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 13:06
Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz 28 Şubatı anlattı

, 'ın iktidara gelmesinin ardından bazı askerlerin huzursuz olduğuna işaret ederek, Refah Partisinin oy oranının günden güne artması dolayısıyla bazı güçlerin telaşa düşüp önlerini kestiğini, bu durumun Türkiye'nin aleyhine olduğunu vurguladı.

Başbakanlıkta o dönem askerlerin de katıldığı bir resepsiyon düzenlendiğini bildiren Akyüz, "Başbakanlık konutuna gittiğimizde bütün içkileri ortadan kaldırttık. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya özellikle taciz etmek için dışarıdan içki getirdi. Bu tacizlere devam ettiler." ifadelerini kullandı.

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Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz "28 Şubat"ı anlattı
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