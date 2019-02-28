Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz "28 Şubat"ı anlattı

Abdurrahman Akyüz, Erbakan'ın iktidara gelmesinin ardından bazı askerlerin huzursuz olduğuna işaret ederek, Refah Partisinin oy oranının günden güne artması dolayısıyla bazı güçlerin telaşa düşüp önlerini kestiğini, bu durumun Türkiye'nin aleyhine olduğunu vurguladı.

Başbakanlıkta o dönem askerlerin de katıldığı bir resepsiyon düzenlendiğini bildiren Akyüz, "Başbakanlık konutuna gittiğimizde bütün içkileri ortadan kaldırttık. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya özellikle taciz etmek için dışarıdan içki getirdi. Bu tacizlere devam ettiler." ifadelerini kullandı.