İşte CHP-İYİ Parti ve SP'nin ittifak yaptığı HDP'nin Güneydoğu adayları

HDP'nin Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Diyarbakır HDP Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanması sürüyor. Mızraklı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) daimi meclis üyesi ve sağlık komisyonu üyesi olarak faaliyet yürütüyordu. Diyarbakır'da yıllardır çeşitli hastanelerde genel cerrah olarak görev yapan Mızraklı, 2011-2014 yıllarında DTK içinde aktif yer aldı.





KOBANİ OLAYLARINDA ÇAĞRI YAPMIŞTI

HDP'nin Diyarbakır Bağlar ilçesinde aday gösterdiği Zübeyde Zümrüt, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen dosya kapsamında "örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bir süre cezaevinde kalmıştı. Zümrüt, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan başka davada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. HDP Diyarbakır Sur Belediye başkan adayı olarak gösterilen Filiz Buluttekin ise, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını bahane ederek düzenlenen açlık grevlerine katılıp gözaltına alınmıştı. Buluttekin ile ilgili soruşturma sürüyor.





KCK ANA DAVADA CEZA ALDI

Mardin Büyükşehir belediye Başkanı adayı Ahmet Türk hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmış, 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. 24 Kasım 2016'da tutuklanan Türk 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Diyarbakır'da görülen KCK Ana Dava'da yargılanan Ahmet Türk, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





VAN ADAYLARI DA TERÖRDEN YARGILANIYOR

HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan hakkında da PKK'nın saldırılarını övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan dava sürüyor. Ayrıca Ertan hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütünün propagandasını yapmak", gibi 10'un üzerinde suçtan başlatılan soruşturmaların fezlekeleri de TBMM'ye gönderildi.







Hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile dava açılan ve 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Yılmaz Berki ise Van Tuşba Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Terör suçundan 27 yıla kadar hapis cezası ile tutuksuz yargılanan Yakup Almaç da Özalp Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.





HDP'nin Şırnak'ın Silopi ilçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Şavluk, Cizre Belediye Başkan adayı Mehmet Ziriğ, Uludere Belediye Başkan adayı Selahattin Ürün ve İdil Belediye Başkan adayı Songül Erdem hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturmalar var.



