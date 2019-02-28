Yargıtay eski üyesi Hüsamettin Uğur’a FETÖ’den 10 yıl 6 ay hapis

Yargıtay eski üyesi Hüsamettin Uğur hakkında yürütülen 'Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği' suçu kapsamındaki davada yeni bir gelişme yaşandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yargıtay eski üyesi Hüsamettin Uğur ve avukatı Hüseyin Aygün katıldı. Bir önceki duruşmada esas hakkındaki savunmasını tamamlayan Uğur, bu duruşmada da hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği ve FETÖ mensubu olduğu suçlamalarını kabul etmeyen sanık Uğur, beraat ine karar verilmesini istedi.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetince verilen ara ardından karar alındı. Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okunan karara göre, sanık Hüsamettin Uğur'a 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Suçlamaya ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık hakkında verilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesi ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Hüsemettin Uğur, Aydın Doğan hakkındaki vergi kaçakçılığı dosyasındaki karara, Aydın Doğan lehine muhalefet yazan üye olarak biliniyor.