28 Şubatçılar CHP’de siyaset yaptı

BUGÜN NELER OLDU

28 Şubat sürecinde etkin rol oynayan isimler, daha sonra CHP'de etkin siyaset yaptı. Bu karanlık süreçte darbeciler, üst düzey yargı mensupları ve gazetecilere brifing verdi. 420 yargı mensubu otobüslerle Genelkurmay'a taşındı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, Yargıtay Başkanı Müfit Utku, Danıştay Başkanı Füruzan İkincioğulları, daha sonra Yargıtay Başsavcısı olan Sabih Kanadoğlu protokolde yer aldı. Bu süreçte önemli rol oynayan Vural Savaş, CHP'de siyaset yapıyor. Özden de 28 yıl CHP'de görev yaptıktan sonra 1979'da Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Kasım 2002'de milletvekili seçimlerinde aday olmasını engelleyen dönemin Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ünver de, CHP'de siyaset yaptı.