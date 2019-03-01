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'li Çelik: Genel Başkanımız ( kanallarına destek için) talimat verdi ve genelge yolladı

'den 'ye destek itirafı geldi. CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik, FETÖ'nün televizyon kanalları ve gazetelerine destek vermeleri için CHP Genel Başkanı Kemal 'nun talimat verdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 13:04
CHP'li Çelik: Genel Başkanımız (FETÖ kanallarına destek için) talimat verdi ve genelge yolladı

"CHP'nin web sayfasında yazı yayımlandı. Talimat verildi ve genelge gönderildi. Tüm CHP'lilere sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verildi. Genel Başkan Baş danışmanı bana bizzat sordu. İptal etmediğimi söyleyince Ey Celal sen avukatı olarak iptal etmezsen 'Kılıçdaroğlu avukatına söz geçiremiyor derler' dendi."

Bu sözler Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP'li Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik'e ait... FETÖ kanallarına destek için Kılıçdaroğlu'nun nasıl talimat verdiğini bakın nasıl itiraf etti....

CHP'den FETÖ'ye destek itirafı "Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile destek verdik"

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CHP'li Çelik: Genel Başkanımız (FETÖ kanallarına destek için) talimat verdi ve genelge yolladı
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