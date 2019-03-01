DHKP-C’nin Türkiye Komitesi üyesi Barkın Timtik’e CHP’den tam destek

DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'deki binasına operasyon yapılmıştı. Operasyonda, binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklandığı ortaya çıkan Barkın Timtik yakalanmıştı.

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan örgütün sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu ve Türkiye Komitesi üyesi Barkın Timtik gözaltına alınmış, işlemleri ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

SEZGİN TANRIKULU'NDAN TAM DESTEK

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması gerçekleştirilen Barkın Timtik'e CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan destek geldi. DHKP-C terör örgütünün Türkiye Komitesi'nde olduğu ifade edilen Timtik'e destek için duruşmaya katılan Tanrıkulu, Twitter hesabı üzerinden bir de tweet atarak terör şüphelisine destek çıktı.

Sezgin Tanrıkulu attığı tweette; "ÇHD davasında yargılanan avukatların tutuklama incelemesi 37. ACM'de yapıldı. Tutuklu sanıkların olmadığı, avukatların tahliye konusunda talepte bulunmadan salondan atıldığı, başkanın bunlara tek başına karar verdiği bir ortama "yargılama" denir mi?" dedi.

BU İLK DEĞİL

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu Berkay Ustabaş'a destek için de İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. Tanrıkulu, adliye önünde söz konusu terör şüphelisi için açılan pankartın ucundan tutmuştu…