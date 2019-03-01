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davasında karar çıktı... İşte aldığı ceza

Eski Milletvekili "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 19:39
Eren Erdem davasında karar çıktı... İşte aldığı ceza

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra dosyayı karara bağladı.

Tutuklu sanık Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanığın, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçlarından ise, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

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Eren Erdem davasında karar çıktı... İşte aldığı ceza
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