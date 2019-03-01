İşte CHP’nin proje çöplüğü

BUGÜN NELER OLDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bulduğu her fırsatta AK Parti'yi ülkeyi borç batağına sürüklemekle itham ediyor. Türkiye'yi dış borç ve kredi batağından kurtaran, hatta IMF'ye borç veren bir ülke konumuna getiren AK Parti'yi karalayan Kılıçdaroğlu CHP'nin yönettiği borçbatağındaki belediyelerin yıllardır yerine getiremediği vaatleri görmezden geliyor. CHP'li başkanlar yolsuzluk ve kirli ilişkileriyle de sık sık gündeme geliyor, haklarında davalar açılıyor. İşte CHP'li belediyelerin içler acısı durumu:: CHP'li başkan Şükrü Genç, 235 milyon 333 bin lirayla borç rekoru kırdı.CHP'li Başkan Aykurt Nuhoğlu 'Kent konseyi, mahalle evleri, etüt merkezleri ve yeni tiyatro salonu vaatleri için tek bir çivi bile çakmadı. Belediyenin 21 bin lira borcu var.Yolsuzluk iddialarıyla başkanlıktan alınan ve CHP tarafından tekrar Ataşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Battal İlgezdi 10 yıl önce seçmene 'tapu senedi taahütnamesi' dağıttı. Sözünü tutmadı. Yıllarca imar planı çıkaramadı. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, daha adayken Barbaros ve Yeni Sahra mahallelerinin imar planlarını İBB Meclisi'nden çıkarmayı başardı.Şu an İstanbul için aday olan Ekrem İmamoğlu, ilçede belediye başkanıyken Ömer Halisdemir'in isminin bir caddeye verilmesine 'isim enflasyonu olur' diyerek karşı çıktı. 'Cem evi' sözü verip tutmayan İmamoğlu Beylikdüzü Belediyesi'ni 47 milyon TL borçla bıraktı.: CHP'li Altınok Öz'ün başkanlğında ilçe belediyesinin vergi borcu 80 milyon 235 bin TL'ye ulaştı. Öz, 'tüm konutlar depreme karşı yeniden yapılandırılacak' sözü vermişti, çöken binalar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremde acil yol ağı planı 1 yıldır tamamlanamadı. İhtiyaç sahiplerine Kartalkart vaati boş çıktı. Kültür-sanat ve kongre turizmi için vaat edilen hiçbir proje gerçekleştirilemedi.3 dönemdir başkan olan Hasan Akgün, 157 milyon TL borç yaptı. Teleferikle Mimaroba'yı TÜYAP'a bağlayacağını vaad etti ama yerine getirmedi.CHP'li başkan Bülent Kerimoğlu raylı sistem, trafiğin yerin altına alınması gibi vaatlerini unuttu. Belediyenin 152 milyon TL borcu var.Handan Toprak Benli, hiçbir vaadini yerine getiremedi. Belediyeye 52 milyon 63 bin TL borç bıraktı. Partisinden istifa ederek DSP'den aday oldu.CHP'li Adalar, Şişli, Çatalca ve Beşiktaş belediyeleri de yolsuzluk ve borçlarla anılıyor.CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in, 18 Mart 2018'de açılışını Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırdığı Bülent Ecevit Sanat Parkı ,11 ay geçmesine rağmen hizmete girmedi. Parkta sadece heykeller bulunurken, inşaat çalışmaları sürüyor. Sözde açılışı yapılan parkı görmeye gelenler park yerine şantiye alanıyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar, "Parkta oturacak bir bank bile yok. Nasıl bir açılış bu? Yazıklar olsun" diyerek tepkilerini dile getirdi.CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun "Hayalimdeki Karabağlar" diye bahsettiği vaatleri yine hayalinde kaldı. Yeşilyurt Kültür Merkezi'nin temelini seçimlere 5 ay kala atan Selvitopu, Karabağlar'a modern bir Mobilyacılar Sitesi de kuramadı. Selvitopu taziye evleri sözünü de yerine getirmedi. Karabağlar'ı kültür ve sanat ilçesi yapacağına dair vaatlerde bulunan Selvitopu, ilçeye ne bir tiyatro ne de bir sinema açtı. 51 milyon 450 bin lirayı ise ilçe belediye hizmet binasına yatırdı.CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, 2014'te Konyaaltı Belediyesi'ne başkan adayı olduğunda hazırladığı vaat kitabında olan birçok projesi hayata geçmedi. Enerjitik Kule, Balonkent Çocuk Şehri Eğlence Parkı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Gençlik Merkezi ve Öğrenci Konuk Evi, 2'nci El Eşya Pazarı, Konyaaltı Teknoloji ve Eğitim Merkezi, 'Adrenalin Doğa ve Yaşam Merkezi gibi projelerin hiçbiri hayata geçmedi.