Kayyumların başarısı Erdoğan’ı sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, önceki gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen 62 kanaat önderiyle buluşmasında bölgedeki oyunları birlikte bozma çağrısında bulundu. Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Doğu ve Güneydoğudaki tüm vilayetleri kendi memleketi olan Rize'nin Güneysu ilçesinden ayırmadığını ve kendisi için aynı anlamı taşıdığını belirten Erdoğan, kanaat önderlerini de dinledi. Kanaat önderleri, bölgedeki belediyelerde görevlendirilen kayyumların güzel hizmetlerde bulunduklarını anlattı. Şırnak'tan toplantıya katılan Arslan Tatar, "Cumhurbaşkanımız bölge halkının hizmetlerden çok memnun olduğunu duyunca, 'Çok sevindim, mutlu oldum' dedi. İstişare açısından önemli bir toplantıydı" dedi.