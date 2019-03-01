Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ertekin K, Burhan B, Yılmaz G. ve Nesimi Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Burhan B. ve Yılmaz G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ertekin K. ve Nesimi Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkez ve Alaçam ilçesi ile Sinop'ta belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, değişik çaplarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.