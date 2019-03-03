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Başkan Erdoğan 'da açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Erdoğan, " Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davasına aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir." dedi.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 14:44
Başkan Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

DOSTUM OLDUĞUNU SÖYLEYEREK OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORMUŞ...

Paçasını terör örgütlerine kaptıran, davamıza aykırı düşen birisi benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne dostluğumuz olur. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın.

Son bir senede 3. defa Ordu'dayım. Ordu bugün bir başka güzel. Ordu bir kez daha milletin adamına, milletin partisine sahip çıkmak için sabırsızlanıyor

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Başkan Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor
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