Başkan Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

DOSTUM OLDUĞUNU SÖYLEYEREK OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORMUŞ...



Paçasını terör örgütlerine kaptıran, davamıza aykırı düşen birisi benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne dostluğumuz olur. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın.

Son bir senede 3. defa Ordu'dayım. Ordu bugün bir başka güzel. Ordu bir kez daha milletin adamına, milletin partisine sahip çıkmak için sabırsızlanıyor

AHaber CANLI YAYIN

AYRINTILAR GELİYOR...