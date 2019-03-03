CHP’de HDP’yle ittifak isyanı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'deörtülü HDP ittifakı nedeniyle istifa rüzgârı sürüyor. HDP'yle ittifak, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarını gösteren listelerine yansımıştı. Teslim edilen listeleri bugün kesinleşiyor. Yıllarca partinin iktidar olması için mücadele ettiğini belirten Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Bayram, zehir zemberek açıklamalar yaparak partisinden istifa etti. Bayram, SABAH'a "CHP kontenjanından PKK terör örgütünün siyasi kanadı HDP'yi Beşiktaş ve İBB Meclisi'ne taşımak kabul edilemez. Akla ziyan ve Beşiktaş'a ihanettir. Yıllarca terör örgütüyle mücadele etmiş biri olarak adım hiçbir zaman HDP-PKK terör örgütünün siyasi kanadı ile bir araya getirilemez" dedi. Beşiktaş'ın 1. sıra meclis üyesi adayı Mehmet Ali Tüy'ün FETÖ'nün yayın organı Taraf gazetesine demeç vererek, "Türkiye'nin geleceği HDP ve CHP'de" demişti. Tüy ayrıca HDP'li Gülten Kışanak'ın fotoğrafını paylaşıp " Bazı kadınlar asildir" yazmıştı. Bayram, "Parti ile terör örgütü destekçilerinin yan yana getirilmesinin en büyük delillerinden biri bu. Hangi akla hizmet bu düşüncedeki adamları listelere koydular" diye konuştu. İstanbul'da listelerde, ilçelerin yerine Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun başını çektiği "10 Aralıkçılar" belirleyici oldu.