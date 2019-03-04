Adnan Oktar’ın sır küpü Bodrum’da yakalandı

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Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturması kapsamında "Örgütün 3 numaralı ismi" olarak aranan Altuğ Müştak Berker Bodrum'da yakalandı. Çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün tutuklu lideri Adnan Oktar'ın 30 yıllık sağ kolu olan Altuğ Müştak Berker'in, Temmuz 2018'deki operasyondan bu yana Bodrum'da saklandığı saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sahte kimlik kullandığı belirlenen Berker'in kaldığı otele Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Altuğ Müştak Berker gözaltına alınırken, otel odasında yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, tablet, örgütsel doküman, kitap ve sahte kimlikler ele geçirildi. Tutuklu olan Tarkan Yavaş'tan sonra "Örgütün 3 numaralı ismi" olarak adı geçen Altuğ Müştak Berker'in örgüte kadın temininde görevli olduğu, örgütün FETÖ bağlantılarını kurduğu iddia ediliyordu. Örgütün "Lobi İmamı" olarak da adlandırılan Berker'in nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi. Bodrum KOM Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Berker soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderildi.