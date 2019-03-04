ASELSAN soruşturmasinda casusluk itirafi

MAHREM İMAMLA SABİT HATTAN GÖRÜŞME

Ankara Başsavcılığınca ASELSAN'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamı Ekrem Oğuz Ülker tarafından sabit hatlardan 16 kez arandığı tespit edilen F-16 mühendisi Bahaeddin E. Aralık 2018'de gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıktaki sorgusunda "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında itiraflarda bulunan şüpheli E., Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı Zafer Ergün tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak şüpheli E. hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından iddianame düzenlendi.

"CEP TELEFONLARI GÖRÜTÜLMÜYORDU"

ASELSAN'da Mikro Elektronik Güdüm Elektro Optik (MEGEO) biriminde çalıştığını ve örgütteki kod isminin "Barış" olduğunu anlatan şüpheli mühendis Bahaeddin E., son mahrem imamının ise "Muhammet" adlı kişi olduğunu itiraf etti. Katıldıkları örgüt toplantılarında tedbir amaçlı olarak cep telefonlarını götürmediklerini anlatan şüpheli E.'nin itirafları FETÖ'nün uluslar arası casusluk örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

F-16 UÇAKLARINA "MİLLİ GÖZ" PROJESİNDE GÖREVLİ

F-16 savaş uçaklarına lazerle hedefleri izleyebilen görüntüleme ve takip sistemi yapan "Milli Göz" projesinde görev aldığı belirlenen şüpheli mühendis, örgüt imamlarının kendilerinden projelerle ilgili bilgi sorduğunu belirterek, "Benim ASELSAN'daki projem TARP denilen F16 uçaklarına uzaktan görüntü alabilmesini sağlamak amaçlı kamera entegrasyon sistemini içeriyordu. Bu proje hakkında 'Muhammet' (sorumlu imam) bana genel hatları ile projenin ne durumda olduğunu, nasıl yürütüldüğünü konuları ile ilgili bilgiler vermemi istemişti. Ben de genel hatları ile kendisine anlatmıştım. Diğer gruptaki arkadaşların projeleri ile ilgili grup toplantılarında sorduğunu duymuştum. Onlar da genel hatları ile anlatırdı" dedi.

"HANGİ ASKERİ KUVVETLERİN KULLANDIĞINI SORDU"

FETÖ imamlarında yürütülen projelerin listesinin bulunduğunu da aktaran şüpheli E. şunları anlattı:

"Muhammet isimli şahıs 2014-2015 yılları arasında bir kez ismini bilmediğim görsem tanıyabileceğim, bilgisayar mühendisi olduğunu tahmin ettiğim, 35-40 yaşlarında bir şahıs ile beni kendi evime gelerek tanıştırdı. Bu şahıs kendisine ait olan bilgisayarı açarak tahminim olarak liste şeklinde projelerin olan exel dosyasını açarak benim üzerinde çalıştığım projemi işaret ederek proje hakkında hangi kurumun dahil olduğu, hangi askeri kuvvetlerin kullandığı, yaklaşık sözleşme tutarı ve projenin genel tanımı ve takvimi ile ilgili bilgiler sordu ve listeye ekledi. Tahminim olarak bu projelerin diğer kurumdaki irtibatını sağlayarak bizden aldığı bilgilerle diğer kurumdan aldığı bilgileri birleştirerek kendi amaçlan doğrultusunda kullandıklarını düşünüyorum. Bu durumu o dönem iyi niyet olarak gördüm şimdi böyle değerlendiriyorum.

"FİŞLEME YAPMAMIZI SÖYLÜLORDÜ"

Muhammet isimli şahıs Kurum içerisinde diğer kişilerin Fetullah Gülen Cemaati ile ilgili fikirlerini, görüşlerini gruptaki arkadaşlara ve bana soruyordu, diğer çalışanlarında tabiri caizse fişleme yapmamızı söylüyordu. Muhammet, grup içerisindeki şahıslara Fetullah Gülen ve dini kitaplar ile ilgili vaazlar ve sohbetlerin bulunduğu USB hazırlardı ve bizlere verirdi. Kurum ile ilgili personel ve yönetici değişikleri hakkında bilgi isteniyordu.

"GİZLİLİK İÇİN HERKÜL ORG SİTESİNE GİMİYORDUK"

Herkul.org sitesi ile ilgili gizliliği koruma adına bizim herhangi bir internet bağlantımızdan bu tip sitelere girmememizi tavsiye ediyorlardı. Birlikte katıldığımız sohbetlerde bu sitenin sohbetlerini izletiyorlardı. Örgüte finans sağlamak amacıyla dini duygularla da olsa bağış himmet kurban adı altında maddi yardımda bulundum. Yaklaşık aylık 300-400 TL'yi Muhammet'e veriyordum."

ÇİN'DE FETÖ TOPLANTISI

İddianamede Baheddin E. ile ilgili bir ihbar mektubuna da yer verildi. Söz konusu mektupta, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında şüphe çekmemek için Çin'de bulunan bir eve Baheddin E.'nin, FETÖ'den tutuklu bulunan Hacettepe Üniversitesi eski rektörü Abdullah Murat Tuncer ile birlikte toplantılar yaptığı iddia edildi.