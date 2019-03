CHP-HDP ittifakı yaramızı kanattı

BUGÜN NELER OLDU

1996'da 23 Nisan kutlamaları yapmak isteyen Kahramanmaraş Ekinözü Çiflikkale İlköğretim okulu öğretmenleri Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz PKK'lı teröristlerce kurşuna dizilerek şehit edildi. Tekirdağlı Neşe Alten 1993'te ilk görev yeri olan Diyabakır Bismil'deki 25'inci gününde babasıyla birlikte PKK'lılar tarafından öldürüldü. Kütahyalı Mustafa Çağlar da 1988'de Tunceli'de PKK'lılar tarafından '23 Nisan'ı kutladı' diye okul bahçesinde katledildi. Şehit öğretmenlerin aileleri PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle kol kola seçime yürüyen CHP'ye tepki gösterdi.: Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'e ihanet ediyor. Atatürk'ün kurduğu partinin adını lekeliyor. Genel seçimlerde HDP'lilere destek olmaları, askerlerimizi, polislerimizi ve öğretmenlerimizi şehit eden teröristlerin cenaze törenlerine katılmaları yetmezmiş gibi şimdi de yerel seçimlerde HDP'ye destek vererek PKK'yı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu terör örgütlerinin can çekiştiği şu günlerde adeta "can suyu" vermeye Kılıçdaroğlu'na yazıklar olsun. Şehitlerin ruhu bunları çarpacak ve hezimete uğrayacaklardır. En büyük tokadı da vatanı, milletini, bayrağını seven ve gönülden bağlı olan CHP seçmeninden yiyeceklerdir. Kılıçdaroğu, millete nasıl hesap verecek,yüzlerine nasıl bakacak!Kızım 6 yaşındayken öğretmenolmayı kafasına koymuştu.Kendi öğretmeni Şennur Hanımvardı. Hep ona özenirdi. Şennuröğretmen başsağlığı ziyaretinegeldiğinde 'Niye bu kadarsevdirdin kendini Şennurkızım" dedim. Çokiyi bir öğretmenolacaktıama işte sonu gelmedi.Şehitlerimizin hepsi bizim. Tektesellimiz artık böyle olaylarınyaşanmıyor olması. Türkiye'yitekrar o günlere döndürmesinler.İdealist bir öğretmendi.Atandığı bölgede sıkıntılarolduğunu duymuştuk. Babam'İstersen dön gel' dedi. Amao 'Çocuklar okumayı yenisöktü, döner gelirsem soğurlarokuldan' diyerek gelmedi.CHP-HDP çok kanımızadokundu. Yüzlerceöğretmeni, askeri şehiteden PKK'ya açıkça destekveren bir partiyle nasıl işbirliğiyapılır? CHP kongrelerinde İstiklalMarşı okumayan, Türk Bayrağı dahiasmayan Kandil'in partisi ile işbirliğiyapıyor. Başkanımız bu konudaçok duyarlı. Sonuna kadar destekliyorum.