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-HDP ittifakı yaramızı kanattı

Eğitim meşalesini taşıdıkları okullarda ’lı teröristler tarafından alçakça katledilen öğretmenlerin aileleri: , terör örgütlerinin can çekiştiği şu günlerde onlara can suyu vermeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’na yazıklar olsun

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN İHSAN TUNÇOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019
CHP-HDP ittifakı yaramızı kanattı
1996'da 23 Nisan kutlamaları yapmak isteyen Kahramanmaraş Ekinözü Çiflikkale İlköğretim okulu öğretmenleri Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz PKK'lı teröristlerce kurşuna dizilerek şehit edildi. Tekirdağlı Neşe Alten 1993'te ilk görev yeri olan Diyabakır Bismil'deki 25'inci gününde babasıyla birlikte PKK'lılar tarafından öldürüldü. Kütahyalı Mustafa Çağlar da 1988'de Tunceli'de PKK'lılar tarafından '23 Nisan'ı kutladı' diye okul bahçesinde katledildi. Şehit öğretmenlerin aileleri PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle kol kola seçime yürüyen CHP'ye tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU MİLLETİN YÜZÜNE NASIL BAKACAK

Çağlar'ın oğlu Murat Çağlar: Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'e ihanet ediyor. Atatürk'ün kurduğu partinin adını lekeliyor. Genel seçimlerde HDP'lilere destek olmaları, askerlerimizi, polislerimizi ve öğretmenlerimizi şehit eden teröristlerin cenaze törenlerine katılmaları yetmezmiş gibi şimdi de yerel seçimlerde HDP'ye destek vererek PKK'yı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu terör örgütlerinin can çekiştiği şu günlerde adeta "can suyu" vermeye Kılıçdaroğlu'na yazıklar olsun. Şehitlerin ruhu bunları çarpacak ve hezimete uğrayacaklardır. En büyük tokadı da vatanı, milletini, bayrağını seven ve gönülden bağlı olan CHP seçmeninden yiyeceklerdir. Kılıçdaroğu, millete nasıl hesap verecek,yüzlerine nasıl bakacak!

ÜRKİYE'Yİ ESKİ GÜNLERE DÖNDÜRMEYİN

Neşe Alten'in annesi: Kızım 6 yaşındayken öğretmen olmayı kafasına koymuştu. Kendi öğretmeni Şennur Hanım vardı. Hep ona özenirdi. Şennur öğretmen başsağlığı ziyaretine geldiğinde 'Niye bu kadar sevdirdin kendini Şennur kızım" dedim. Çok iyi bir öğretmen olacaktı ama işte sonu gelmedi. Şehitlerimizin hepsi bizim. Tek tesellimiz artık böyle olayların yaşanmıyor olması. Türkiye'yi tekrar o günlere döndürmesinler.

ÇOCUKLAR OKUMAYI YENİ SÖKTÜ, DÖNEMEM

Şehit olduğunda henüz 5 aylık öğretmen olan Hacı Ömer Serin'in kardeşi Yakup Serin: İdealist bir öğretmendi. Atandığı bölgede sıkıntılar olduğunu duymuştuk. Babam 'İstersen dön gel' dedi. Ama o 'Çocuklar okumayı yeni söktü, döner gelirsem soğurlar okuldan' diyerek gelmedi. CHP-HDP çok kanımıza dokundu. Yüzlerce öğretmeni, askeri şehit eden PKK'ya açıkça destek veren bir partiyle nasıl işbirliği yapılır? CHP kongrelerinde İstiklal Marşı okumayan, Türk Bayrağı dahi asmayan Kandil'in partisi ile işbirliği yapıyor. Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sonuna kadar destekliyorum.

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CHP-HDP ittifakı yaramızı kanattı
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