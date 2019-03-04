CHP-HDP ittifakı yaramızı kanattı

1996'da 23 Nisan kutlamaları yapmak isteyen Kahramanmaraş Ekinözü Çiflikkale İlköğretim okulu öğretmenleri Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz PKK'lı teröristlerce kurşuna dizilerek şehit edildi. Tekirdağlı Neşe Alten 1993'te ilk görev yeri olan Diyabakır Bismil'deki 25'inci gününde babasıyla birlikte PKK'lılar tarafından öldürüldü. Kütahyalı Mustafa Çağlar da 1988'de Tunceli'de PKK'lılar tarafından '23 Nisan'ı kutladı' diye okul bahçesinde katledildi. Şehit öğretmenlerin aileleri PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle kol kola seçime yürüyen CHP'ye tepki gösterdi.
KILIÇDAROĞLU MİLLETİN YÜZÜNE NASIL BAKACAK
Çağlar'ın oğlu Murat Çağlar
: Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'e ihanet ediyor. Atatürk'ün kurduğu partinin adını lekeliyor. Genel seçimlerde HDP'lilere destek olmaları, askerlerimizi, polislerimizi ve öğretmenlerimizi şehit eden teröristlerin cenaze törenlerine katılmaları yetmezmiş gibi şimdi de yerel seçimlerde HDP'ye destek vererek PKK'yı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu terör örgütlerinin can çekiştiği şu günlerde adeta "can suyu" vermeye Kılıçdaroğlu'na yazıklar olsun. Şehitlerin ruhu bunları çarpacak ve hezimete uğrayacaklardır. En büyük tokadı da vatanı, milletini, bayrağını seven ve gönülden bağlı olan CHP seçmeninden yiyeceklerdir. Kılıçdaroğu, millete nasıl hesap verecek,yüzlerine nasıl bakacak!
ÜRKİYE'Yİ ESKİ GÜNLERE DÖNDÜRMEYİN
Neşe Alten'in annesi:
Kızım 6 yaşındayken öğretmen
olmayı kafasına koymuştu.
Kendi öğretmeni Şennur Hanım
vardı. Hep ona özenirdi. Şennur
öğretmen başsağlığı ziyaretine
geldiğinde 'Niye bu kadar
sevdirdin kendini Şennur
kızım" dedim. Çok
iyi bir öğretmen
olacaktı
ama işte sonu gelmedi.
Şehitlerimizin hepsi bizim. Tek
tesellimiz artık böyle olayların
yaşanmıyor olması. Türkiye'yi
tekrar o günlere döndürmesinler.
ÇOCUKLAR OKUMAYI YENİ SÖKTÜ, DÖNEMEM
Şehit olduğunda henüz 5 aylık öğretmen olan Hacı Ömer Serin'in kardeşi Yakup Serin:
İdealist bir öğretmendi.
Atandığı bölgede sıkıntılar
olduğunu duymuştuk. Babam
'İstersen dön gel' dedi. Ama
o 'Çocuklar okumayı yeni
söktü, döner gelirsem soğurlar
okuldan' diyerek gelmedi.
CHP-HDP çok kanımıza
dokundu. Yüzlerce
öğretmeni, askeri şehit
eden PKK'ya açıkça destek
veren bir partiyle nasıl işbirliği
yapılır? CHP kongrelerinde İstiklal
Marşı okumayan, Türk Bayrağı dahi
asmayan Kandil'in partisi ile işbirliği
yapıyor. Başkanımız bu konuda
çok duyarlı. Sonuna kadar destekliyorum.