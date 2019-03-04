Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sözcü’den Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi

’den Erdoğan’a tam sayfa tehdidi

Demokrasi kahramanı ’in darbeciler tarafından haksız ithamlarla edilmesini savunan , tam sayfa yayınladığı ilanda bu kez de Başkan Erdoğan’ı üstü örtülü şekilde tehdit ederek “Kafa aynı kafa” başlığını kullandı. Bu haberin yayınlandığı gün, elebaşı ’ın Kuzey Kürdistan’da teröristler yerel seçimlerden CHP-İP-HDP-SP ittifakı’na destek isteyen sözleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 19:24

27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen Eski Başbakan Adnan Menderes üzerinden Başkan Erdoğan'a idam tehdidinde bulunuldu.

Tarihi olayları çarpıtarak "Menderes'in idamı haklıydı" diyen Sözcü yazarı Sinan Meydan, gazetede tam sayfa yayınlanan Tarihten Günümüze köşesinde, "Bugün de aynı şeyler oluyor" diyerek Erdoğan'a idam tehdidi istediklerini yazdı.

Öteyandan, Sözcü'nün Erdoğan'ı idam ile tehdit ettiği gün PKK elebaşı Murat Karayılan daCHP'nin zillet ittifakına destek verdiklerini ilan eden bir açıklama yaptı.

"Kuzey Kürdistan'da gerilla (teröristler) yerel seçimler için gerekeni yapacak." diyen terörist elebaşı Karayılan, PKK'nın "Kurulan ittifaka herkes sadık olmalı. (CHP-İP-HDP-SP ittifakı) AKP-MHP'ye karşı bir olmalıyız." görüşünü duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözcü’den Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN