Sözcü’den Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi

27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen Eski Başbakan Adnan Menderes üzerinden Başkan Erdoğan'a idam tehdidinde bulunuldu.

Tarihi olayları çarpıtarak "Menderes'in idamı haklıydı" diyen Sözcü yazarı Sinan Meydan, gazetede tam sayfa yayınlanan Tarihten Günümüze köşesinde, "Bugün de aynı şeyler oluyor" diyerek Erdoğan'a idam tehdidi istediklerini yazdı.

Öteyandan, Sözcü'nün Erdoğan'ı idam ile tehdit ettiği gün PKK elebaşı Murat Karayılan daCHP'nin zillet ittifakına destek verdiklerini ilan eden bir açıklama yaptı.

"Kuzey Kürdistan'da gerilla (teröristler) yerel seçimler için gerekeni yapacak." diyen terörist elebaşı Karayılan, PKK'nın "Kurulan ittifaka herkes sadık olmalı. (CHP-İP-HDP-SP ittifakı) AKP-MHP'ye karşı bir olmalıyız." görüşünü duyurdu.