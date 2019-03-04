Yıldırım’dan çifte müjde

BUGÜN NELER OLDU

1- "İstanbul Kart'ı olan ve yaz-kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Adanın trafik problemi kökünden çözülecek"2- "Şile'yi, İstanbul'un organik tarım merkezi yapacağız. Köyleri mimarisiyle, sokak düzenlemesiyle sayfiye yeri haline getireceğiz"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını dün Şile ve Adalar'da sürdürdü. Şile Üsküdar Caddesi'nde dükkanları gezerek esnafla sohbet eden Yıldırım, bir taksi durağında taksicilerin sorunlarını dinledi. Ardından Belediye Meydanı'nda ilçeye yapılan hizmetlerin toplu açılış törenine gerçekleştiren Yıldırım, halka hitap etti. "Şile hep böyle yeşil kalsın. O güzel köyleriyle, sahiliyle ve hepsinden önemli o güzel insanlarıyla hep böyle kalsın istiyoruz" diyen Yıldırım, özetle şunları kaydetti:"Yeryüzü Pazarınız var. Doğal sebzeyi meyveyi tarladan direkt tüketicilere ulaştırıyorsunuz. Üreten de alan da satan da memnun. Buradan ilan ediyorum. Şile İstanbul'un organik tarım merkezi olacak. İstanbul'un organik ürünlerini niye binlerce kilometre öteden getirelim? Burnumuzun dibinde Şile'de bunu pekala yapabiliriz. Buradan yetişecek ürünler, Şile'den Anadolu gıda üssünden İstanbullulara iletilecek.Şile'nin köylerini, ilçenin ekonomik kaynağı haline getirmek için destek sunacağız. Buradaki mekanların elden geçirilmesi için destek vereceğiz. Köyleri mimarisiyle, sokak düzenlemesiyle adeta İstanbul'un sayfiye yeri haline getireceğiz."Şile'nin ardından Adalar'a geçen Yıldırım, Büyükada'da vatandaşları selamlayarak AK Parti İlçe Başkanlığı'na yürüdü. Kendisini "Adalı" olarak tanıtarak, "Niye Adalıyım? 80-81 yıllarında Heybeliada'da yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. Adayı iyi bilirim. Adanın zorluklarını da güzelliklerini de bilirim" ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle konuştu:"İDO Genel Müdürlüğü'nde Adalar'a iskeleleri, seferleri yaptık. Adadaki mağduriyetleri sona erdirdik. Ama görüyorum ki bugünlerde yine seferlerde aksamalar varmış. Bunların hepsi 1 Nisan'dan itibaren sona erecek, adanın trafik problemi de kökünden çözülecek.Faytoncularımızla bir araya geleceğiz, atlarımızı eziyetten kurtaracağız ve ulaşımı çok daha modern, elektrikli fayton görünümlü araçlarla adada sağlayacağız.İstanbul Kart'ı olan ve İstanbul Kart'ı kullanan, yaz-kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun." AASilivri Yeni Mahalle'de bulunan Cumhur İttifakı seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi. Camları kırılan büroda inceleme yapan polis, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ile AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da saldırıyı kınadı. AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükçekmece, belediyecilik bakımından, şu anda İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? 'Nasıl olsa beni seçecekler' anlayışı" dedi. Büyükçekmece'deki Eser Otel'de turizmci ve ihracatçı iş insanları ile bir araya gelen Çavuşoğlu, "Büyükçekmece'ye fuar için gelenler, o kadar trafiği göze alıp, şehir merkezine gidiyor. Bunun nedeni ne? Bu sorunu giderecek olan da Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım'dır" diye konuştu. AA